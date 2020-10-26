Минск, , 14:00 — REGNUM «Белоруссия заинтересована в дальнейшем расширении двусторонних связей и рассчитывает на более результативное взаимодействие в целях поддержания диалога с Европейским союзом», — сказано в опубликованном 26 октября поздравлении Александра Лукашенко, направленном австрийскому президенту Александру Ван дер Беллену.Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, поводом для выражения надежды Лукашенко укреплять диалог с ЕС стало поздравление Австрии с Национальным праздником. При этом известно, что Австрия не признаёт Лукашенко легитимным президентом Белоруссии — как и весь ЕС, и применяет по отношению к официальному Минску санкции.

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Пользуясь случаем, в поздравлении Лукашенко напомнил о своём малозначительном визите в Вену (ноябрь 2019 года). Он также «подтвердил наличие большого потенциала для взаимовыгодного сотрудничества двух государств», сказано в официальном сообщении.

«Мы всегда очень ответственно подходили к исполнению достигнутых договоренностей. Свидетельством этого является установленный в Тростенце мемориал, различные инвестиционные проекты, многолетние гуманитарные связи и контакты между белорусами и австрийцами», — сказано в поздравлении.

Лукашенко подчеркнул: «В сегодняшних непростых условиях мы не должны допустить, чтобы все достигнутое было утрачено».

Напомним, Белоруссия является членом программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство». С 2014 года официальный Минск усилил «разворот на Запад», стимулировал «белорусизацию» во внутренней политике и дистанцирование от Москвы в политике внешней, что обусловило нынешний политический кризис в этой части Союзного государства России и Белоруссии. Союзный проект также был заморожен Лукашенко в угоду Западу, который не признал итоги белорусских президентских выборов 2020 года и поддержал противников «последнего» диктатора Европы».