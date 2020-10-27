Минск, , 14:53 — REGNUM Белорусские учителя и преподаватели вузов продолжают активно призывать к прекращению насилия, публикуя обращения к властям. По факту распространения учителями гимназии №50 города Минска видеообращения такого содержания министерство образования затребовало от них объяснений.

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В своём открытом обращении учителя 50-й минской гимназии осудили насилие силовиков, применяющееся к участникам манифестаций против бессменного правления Александра Лукашенко. Представители педагогического коллектива констатировали также: «На протяжении многих лет последовательно дискредитировалось положение и статус учителя».

«Мы против преследований за инакомыслие», — говорилось в обращении белорусских учителей.

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Учителя пригласили всех выпускников и бывших учеников «Полтинника» подписать открытое письмо в поддержку своего заявления, сделанного в видеообращении от 25 октября 2020 года. Список подписавших сейчас составляет 1099 человек.

Директор гимназии №50 города Минска Элеонора Китунович получила от министерства образования предписание представить объяснительную по факту распространения возмутившего чиновников видеообращения. По многочисленным фактам жестоких избиений, погромов, пыток, убийств и политически мотивированных увольнений участников протестных манифестаций министерство подобных обращений в МВД и другие органы не направляло.