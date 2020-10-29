Минск, , 15:28 — REGNUM Запад мечтает совершить агрессию против Белоруссии. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе состоявшегося 29 октября совещания с новыми помощниками президента Белоруссии.

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Рассказывая генералам о ситуации в республике и мире, Лукашенко подверг резкой критике политическую, экономическую и социальную обстановку в Польше и Литве, а также на Украине. При этом он уничижительно охарактеризовал украинского президента Владимира Зеленского и обвинил официальную Варшаву в фальсификации президентских выборов.

«Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал», — заявил Лукашенко.

Обращаясь к своим новым помощникам по Минску и областям, Лукашенко дал им такое наставление: «Вы должны понимать, что за пределами нашей страны НАТОвцы не утихомирились, что бы они ни говорили».

Он сообщил также, что в ходе белорусской президентской кампании 2020 года «в Гродно вывешивали польские флаги», отметив, что полякам «нужна вся Белоруссия».

«Если их сегодня сняли, это ж не значит, что там у кого-то в голове чего-то не бродит. Вы видите поведение некоторых клириков наших церквей ‑ и католической, и православной», — сказал Лукашенко.

По его мнению, Польша не должна мечтать о несбыточном. «Даже если все НАТО войдет в Белоруссию, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай бог, конечно. Они должны это знать», — сказал он.

Лукашенко также рассказал своим новоназначенным помощникам о состоявшемся 24 октября телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео, заверив, что у него с ним очень добрые отношения.

«Все, что пишут в Telegram-каналах, — это фигня. Ничего он от меня не требовал, был очень теплый, добрый такой разговор. Но я ему прямо сказал, по-дружески: «Майк, несмотря на это, я ж понимаю, что происходит». И я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы — армии нет), — ну, мы будем отвечать», — заявил Лукашенко.

Помпео «заверил, что этого не может никогда быть и не будет», сообщил Лукашенко. «Я говорю: хорошо, я услышал. Мы это слышим, но мы должны реагировать», — добавил он.