Минск, , 15:06 — REGNUM Отбывший арест в минском изоляторе «Окрестино» ди-джей Влад Соколовский обвинил замминистра внутренних дел Белоруссии в избиениях узников и применении к ним пыток. Об этом он рассказал в интервью националистическому изданию «Наша нива».

Заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности, генерал-майор милиции Александр Барсуков отрицает нарушения прав задержанных в принципе. Об этом он заявлял журналистам ночью 14 августа после посещения печально известного изолятора.

Возможно, именно тогда и произошли описанные Соколовским события: «После суда меня снова в карцер. Но хотя бы откинули кровать, выдали белье. Правда, после отбоя через полчаса открылась дверь: на выход, обыск, забрали белье и оставили в карцере. То же и на следующий день, на третьи сутки приходил какой-то начальник. Мне крикнули: лицом к стене! Начальник мне говорит: «Включил музыку? Перемен хотел? Столько людей вышло на улицы, столько крови из-за вас! Ну, готовься, сядешь лет на 10». Два раза ударил он меня и вышел. Выходя, сказал: «Чего это он здесь как в санатории? Сделайте, как надо». После этого кровать перестали откидывать, обдувало холодным воздухом. Было очень холодно».

В этом «начальнике» Соколовский позже опознал Барсукова. Отбывший 10 суток ареста Соколовский рассказал, как у него забрали всю одежду, кроме трусов, как при этом содержали в карцере и камере с 40 избитыми до крови, затем в другой камере и только перед освобождением вернули одежду. В одной из камер 9 дней находился человек с переломанной при задержании ногой.

Поводом для задержания Соколовского и ещё одного ди-джея заключалась в том, что они включили песню «Перемен!» Виктора Цоя на провластном митинге.

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