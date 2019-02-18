Первая неделя февраля в Воронеже выдалась богатой на события — эпидемия гриппа, операция силовиков по задержанию директора одного из крупнейших воронежских МУПов, обсуждение судьбы Театра оперы и балета.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Театр оперы и балета в Воронеже

Позор и предательство

Именно скандал вокруг идеи властей отправить под снос Театр оперы и балета, разразившийся в конце недели, можно назвать самым резонансным событием недели.

Здание Театра оперы и балета было построено в 1961 году, но с того времени капитального ремонта не видело. По словам сторонников сноса, неудобным театр стал, прежде всего, для самих актеров, которым катастрофически не хватает помещений для гримерных, проведения репетиций, хранения декораций.

Однако изначально власти говорили лишь о реконструкции. Так, в августе 2018 года была названа дата начала работ и приблизительная их стоимость — около двух миллиардов рублей.

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О том, что здание оперного театра могут снести, заговорили также летом 2018 года — тогда на встрече с журналистами глава региона Александр Гусев рассказал, что рассматривается вариант переноса Театра оперы и балета на Петровскую набережную.

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А в декабре на одном из планерных совещаний было заявлено: театр все же снесут и построят новый, либо на том же месте, либо на другой площадке. Интересно, что буквально летом 2018 года было снесено здание по соседству — многоэтажный жилой дом, построенный в 1930-х годах и восстановленный после войны по проекту известного архитектора Николая Троицкого, был в середине 1990-х объявлен аварийным и расселен. Правда, сами бывшие жители этого дома утверждали, что на момент расселения аварийным дом не был, просто уж слишком лакомым показался кому-то участок земли в центре города.

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Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Всё под снос

5 февраля идея о сносе театра была ожидаемо поддержана общественным советом при департаменте культуры Воронежской области. Директор театра Александр Арнаутов рассказал, что здание ни разу не ремонтировалось капитально, труппе театра не хватает площадей. Поддержали директора и другие уважаемые деятели культуры: худрук Камерного театра Михаил Бычков и председатель общественного совета Бронислав Табачников согласились, что «функциональные возможности нового здания театра и внутреннее содержание должны значительно расшириться», цитируют «Вести-Воронеж». Единственный способ — снести старое здание и построить новое, пришли к выводу члены общественного совета. Решение, правда, не нашло поддержки ни у краеведов, ни у градозащитников, ни у простых воронежцев.

«Парадокс. С одной стороны, Воронеж признан столичными культурологами как один из самых лучших областных городов России, в котором талантливые зодчие создали не отдельные крупные памятники, а прекрасные ансамбли в стиле советского неоклассицизма. С другой — Воронеж очень сильно отстал от других городов в деле постановки на государственную охрану именно советских объектов, которые определяют архитектурное лицо центра города. В прочих крупных городах практически все подобные объекты — оперные и драматические театры и дворцы культуры в формах советского ампира — давно взяты под госохрану. Это громадный позор для Воронежа. Результаты только-только начинаем пожинать. В основной части площади Ленина нет даже зон охраны, не существует ограничений по этажности. Впрочем, какие-либо антисоветчики, наверное, только обрадуются, что советский облик города начинает катастрофически разрушаться. Уже снесен соседний жилой дом из ансамбля площади Ленина — также с наилучшими пожеланиями выполнить без отступлений проект «а-ля классицизм. Но если и главный фасад театра будет «а-ля классицизм», а не такой, каким его задумали ведущие зодчие, над Воронежем начнут смеяться!» — написал краевед Павел Попов в своем блоге.

«Общественных зданий, построенных в послевоенное время в традициях сталинского ампира, у нас не прибавится никогда. Ценно всё: планировка, интерьеры, люстры и т.д. С другой стороны, фундамент и стены здания возвели перед войной, много лет оно простояло без крыши. О степени аварийности судить не могу, это дело специалистов. Считаю, что к аварийности может привести только бесхозяйственность и нежелание поддерживать здание в «здоровом» состоянии», — написала председатель общественного совета при департаменте архитектуры и градостроительства Воронежской области, координатор сообщества за сохранение исторического наследия «Архдозор», краевед Ольга Рудева.

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Насколько дорого воронежцам старое здание Театра оперы и балета, можно судить и по тому, что всего за несколько часов петиция, составленная активистами за сохранение театра, набрала больше двух тысяч подписей.

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«Театр — частица воронежской души, а не просто здание. Он выстоял в трудные годы. Уничтожить его сейчас — не только глупость, но и предательство», — написал в комментариях один из подписавших.

«Воронежская горэлектросеть» — интриги, скандалы, расследование

Еще одним громким скандалом минувшей недели в Воронеже стало неожиданное задержание и последующий арест генерального директора «Воронежской горэлектросети» Руслана Кочетова.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

О том, что в здание «Воронежской горэлектросети» нагрянули силовики, стало известно 6 февраля. Позже СУ СКР по региону официально сообщил об обысках в бывшем МУПе (осенью он был акционирован) и задержании его директора. Тогда же было объявлено о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. По версии следствия, некие должностные лица МУП «Воронежская горэлектросеть» изготовили фиктивные документы о выполнении фирмами-однодневками обязательств по договорам в интересах МУП «Воронежская горэлектросеть». Общая стоимость якобы оказанных услуг составила около 600 миллионов рублей. Позже эти фирмы направили иски в Арбитражный суд Воронежской области о взыскании с предприятия долгов, которые суд удовлетворил. Действия, по данным силовиков, датируются 2014−2018 годами. Руслан Кочетов, который был задержан, а затем арестован в рамках этого дела, возглавил МУП летом 2018 года.

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Местные СМИ сообщали, что Кочетов был задержан при попытке покинуть регион — директор «ВГЭС» и депутат с семьей находился в аэропорту, когда его задержали.

По информации издания De Facto, в рамках расследования сотрудники ФСБ проводили обыски во ВГЭС, а также в структурах, подконтрольных бизнесмену Вадиму Ишутину, — кстати, именно его называли возможным кандидатом на пост руководителя Единого мусорного оператора РФ. А Кочетов ранее возглавлял ЕПСС ЖКХ, которую также связывают с Ишутиным.

De Facto также сообщило, что с начала июля 2018 года «соратник Ишутина Олег Турбин и подконтрольное ему ООО «Верона» подавали к ВГЭС более трех десятков исков, часть из которых арбитраж удовлетворил».

"Я ни разу не слышал, чтобы в ходе какой-то из проверок были выявлены факты невыполненных работ или непоставленных товаров. В противном случае все контрольные органы были бы соучастниками декларируемых силовиками преступлений», — приводит слова Олега Турбина издание.

Кстати, в администрации города на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с задержанием гендиректора и подозрением на мошенничество в городском предприятии ответили лишь, что на горожанах «ситуация не отразится».

Об этом: Ситуация вокруг «Воронежгорэлектросети» не отразится на горожанах — мэрия

Эпидемия гриппа

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в последние недели отмечается во многих российских регионах, и Воронеж не стал исключением. С 7 февраля власти города объявили о закрытии всех школ города на карантин. К этому моменту эпидпорог был превышен уже на 25%.

Об этом: Все школы Воронежа закроют на карантин из-за гриппа

«В образовательных организациях будут скорректированы учебные программы за счёт резервных часов, отведённых на повторение пройденного материала, обеспечено освоение образовательных программ с использованием дополнительных образовательных модулей и путем проведения с учащимися индивидуальных занятий и консультаций. С учащимися с целью охраны жизни и здоровья во время вынужденных каникул будут проведены инструктажи по правилам дорожного движения, поведения в общественных местах, в быту, мерах личной профилактики заболеваний гриппом и ОРВИ, по недопустимости выхода на лед водоемов», — сообщили в мэрии.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

Кстати, внеплановый отдых чуть было не устроила ученикам директор школы №54: на волне сообщений о лжеминированиях она решила провести внеплановые учения, но вот только никого об этом не предупредила. Как рассказал руководитель управления по делам ГО и ЧС Воронежа Сергей Хомук на планёрке в мэрии 4 февраля, директор школы сообщила спасателям об угрозе взрыва в учебном заведении, а затем перезвонила и сообщила, что это «не по-настоящему». На планерке прозвучала просьба со стороны спасателей и полиции провести беседу с директорами школ о недопустимости таких экспериментов.

Об этом: Внеплановые учения: экс-депутат сообщила спасателям о «минировании» школы

Снег — вместе с деревьями

Коммунальная тема для Воронежа, похоже, будет оставаться актуальной как минимум до конца зимы. Претензии к работе коммунальных служб по очистке города от снега возникают и у простых жителей, вынужденных пробираться по нечищеным тротуарам под угрозой обрушения на голову сосулек, и у городских властей.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Снег

8 февраля мэр Воронежа Вадим Кстенин потребовал от коммунальных служб, управляющих компаний очистить кровли всех социальных учреждений, а также жилых домов и административных зданий «на наиболее опасных участках» за два дня — до 11 февраля.

Вечером того же дня, 8 февраля, жители Советского района стали свидетелями варварского уничтожения молодых деревьев, высаженных несколькими годами ранее вдоль дороги по улице Ворошилова. Сюда пригнали коммунальную технику для уборки сугробов с края дороги, образовавшихся при очистке проезжей части. После «работы» коммунальных служб на месте деревьев торчали лишь обломанные палки.

Об этом: Воронежские коммунальщики счищают снег вместе с деревьями

«Деревья, которые высадили три-четыре года назад вдоль дороги вместо старых, фактически уничтожили. Они либо просто счищены под корень, либо торчит обломленный черенок. Трактор заезжал с тротуара, вычищал насыпанные горы на дорогу вместе с деревцами. С утра посмотрели — деревьев фактически нет», — рассказал ИА REGNUM очевидец работы коммунальных служб.

Платоновский фестиваль: на низком старте

С 8 февраля стартовали продажи билетов на одно из главных событий года в Воронежской области — Платоновский фестиваль искусств. В 2019 году он состоится уже в девятый раз: с 1 по 16 июня в городе будут проходить многочисленные выставки, концерты, спектакли, в город свои постановки привезут ведущие российские театры, выступят мировые знаменитости.

Platonovfest.com Спектакль La Verita. Июнь 2018 года. Платоновский фестиваль

Об этом: В Воронеже стартуют продажи билетов на Платоновфест

Как сообщил 8 февраля на заседании Совета по присуждению Платоновской премии руководитель дирекции фестиваля Михаил Бычков, за первые несколько часов с момента открытия продажи билетов было продано более трех тысяч билетов, еще шесть тысяч зарезервировано.