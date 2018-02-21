Всё ради строителей: в Воронеже не хотят охранять старинные дома

Воронеж, , 15:10 — REGNUM Члены общественного научно-экспертного совета при управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области на заседании 20 февраля отказались присваивать статус объекта культурного наследия столетнему дому Медведевой, который расположен в Воронеже по адресу Помяловского, 37. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила воронежский краевед, член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ольга Рудева. По словам эксперта, против присвоения статуса проголосовали шесть членов совета. Они решили, что здание — не памятник, потому что, во-первых, в нем не жили известные персоны, а во-вторых, подобные дома уже находятся под охраной.

Дом Медведевой был построен в 1914 году на месте усадебных построек. В нем два этажа. Первый — кирпичный — был приспособлен для слуг и подсобных помещений. На втором этаже, который выполнен из дерева, располагались жилые комнаты. Фасады дома выполнены в формах поздней эклектики, включают отдельные элементы классицизма, русского стиля, модерна, неорусского стиля, сообщил в исторической справке воронежский краевед Павел Попов.

Особенностью дома специалисты называют деревянные рамочные наличники, которые выполнены в русском стиле. Ни один из подобных домов, которые ранее были взяты под охрану, такого украшения не имеет.

В начале февраля появилась информация, что дом пойдет под снос, а на его месте появятся современные многоэтажки. После этого краеведы и подали заявление о придании зданию статуса памятника. Однако попытка не увенчалась успехом.

Отказ решает судьбу всей улицы Помяловского. Здесь, по утверждению историков, сохранился уникальный кусок старого города, но по разным причинам на улице нет памятников, а соответственно — и охранных зон. Это значит, что строители могут в одночасье уничтожить старинные постройки. В случае, если бы дом Медведевой был признан памятником, охранная зона моментально нарушила бы эти планы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Воронеже давно идет война с историческим наследием. Например, в конце 2015 года новостройка чуть было не появилась на месте храма Рождества Христова, расположенном на улице Димитрова, в районе Придачи. Он был построен в 19 веке. В 21 веке этот участок купила компания «Выбор». После того, как против разрушения храма выступили и краеведы, и православные активисты, храм решено было передать РПЦ.

После, весной 2017 года, депутаты Воронежской областной думы внесли в Госдуму проект поправок в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Проект, в частности, предполагает передачу полномочий по исключению памятников регионального значения из реестра с федерального уровня на региональный.

Краеведы тогда выступили против, заявив, что изменения повлекут за собой массовый снос памятников.

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