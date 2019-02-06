Ситуация вокруг «Воронежгорэлектросети» не отразится на горожанах – мэрия

Воронеж, , 14:47 — REGNUM Ситуация вокруг АО «Воронежская горэлектросеть» никак не скажется ни на работе систем жизнеобеспечения города, ни на хозяйственной деятельности самого предприятия. Так прокомментировали следственные действия и задержание директора бывшего МУПа в пресс-службе администрации Воронежа 6 февраля.

«На работе систем жизнеобеспечения города, к которым, безусловно, относится электросетевое хозяйство, ситуация никак не скажется, как и в целом на хозяйственной деятельности «Воронежской горэлектросети». Главным для органов местного самоуправления в зимний период является эффективность работы по содержанию сетей электроснабжения, оперативность реакции на возникающие аварийные ситуации и, соответственно, устранение их в самые сжатые сроки. Эта работа будет вестись в полном соответствии с действующими нормативами», — такой комментарий распространила пресс-служба администрации Воронежа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 февраля, стало известно о задержании директора «Воронежской горэлектросети», депутата гордумы и экс-кандидата в мэры Руслана Кочетова (должность он занимает с июня 2018 года). Позже СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на мошенничество неназванными должностными лицами «Воронежской горэлектросети».

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