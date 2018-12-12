Старый под снос: в Воронеже решено построить новый Театр оперы и балета

Воронеж, , 10:12 — REGNUM В Воронеже построят новое здание Театра оперы и балета. Где именно — на месте старого, расположенного в самом центре Воронежа, или на другой площадке, пока не решено. Вопрос обсуждался 11 декабря на выездном совещании, которое провел в здании театра губернатор Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Действующее здание театра было сдано в эксплуатацию в 1961 году и за все это время, рассказал директор театра Александр Арнаутов, ни разу капитально не ремонтировалось. Сегодня в стенах здания видны трещины, а инженерные системы не соответствуют требованиям современных норм и правил. Работники театра жалуются на нехватку площадей.

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Участники совещания сошлись во мнении, приоритетным вариантом решения проблемы является строительство нового здания театра. Обсуждалось два варианта его размещения: на месте старого, но на большей площади, с расширением в сторону сквера имени Пушкина, а также выбор новой площадки. Глава региона отметил, что оба варианта необходимо в ближайшее время обсудить с профессиональным сообществом и жителями Воронежа. Он также поручил подготовить всю необходимую для реализации проекта документацию к концу 2019 года.

Отметим, что возможность масштабного ремонта действующего здания Театра оперы и балета либо строительство нового здания обсуждается вот уже несколько лет. Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня этого года глава региона Александр Гусев отмечал, что власти рассматривают два варианта: либо реконструкция старого здания театра, либо строительство нового. В качестве возможной площадки строительства тогда называлась Петровская набережная. Позже руководитель регионального департамента строительной политики Олег Гречишников заявлял, что работы по реконструкции Воронежского театра оперы и балета начнутся в 2020 году, их стоимость оценивалась в 2 млрд рублей.

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