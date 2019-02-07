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Суд арестовал гендиректора «Воронежской горэлектросети»

Происшествия

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Воронеж, 7 февраля 2019, 21:58 — REGNUM  Генеральный директор «Воронежской городской электросети» Руслан Кочетов арестован решением Ленинского суда Воронежа до 4 апреля, сообщает ИА со ссылкой на информацию суда.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Рслан Кочетов был задержан в ночь на 6 апреля. 6 апреля же СКР объявил о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в «Воронежгорэлектросети». По версии следствия, должностные лица МУП «Воронежская горэлектросеть» изготовили фиктивные документы о выполнении фирмами-однодневками обязательств по договорам в интересах МУП «Воронежская горэлектросеть». Общая стоимость якобы оказанных услуг составила около 600 миллионов рублей. Позже эти фирмы направили иски в Арбитражный суд Воронежской области о взыскании с предприятия долгов, которые суд удовлетворил. Действия, по данным силовиков, датируются 2014−2018 годами.

Добавим, что Руслан Кочетов возглавил МУП «Воронежская горэлектросеть» летом 2018 года. Осенью того же года МУП было преобразовано в АО «Воронежская горэлектросеть».

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