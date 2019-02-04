В Воронеже стартуют продажи билетов на Платоновфест

Воронеж, , 15:41 — REGNUM Продажа билетов на спектакли и концерты Платоновского фестиваля искусств, который пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня, откроется 8 февраля с 10:00. Об этом ИА REGNUM сообщили в дирекции фестиваля. Приобрести билеты можно как в билетных кассах, расположенных в торговых центрах, а также в Камерном театре, Театре оперы и балета, в Филармонии и Воронежском концертном зале, так и онлайн, на сайте фестиваля.

В дирекции сообщили, что в этом году пенсионеры и студенты могут рассчитывать на 20-процентную скидку при предъявлении документов. Билеты на спектакли «Воронежской программы» продаются отдельно. Так, билеты на спектакль Михаила Бычкова «Кабала святош» можно будет приобрести в кассе Камерного театра и на сайте chambervrn.ru, билеты на спектакль «Улитка на склоне» — в кассе Театра драмы им. А. Кольцова и на сайте voronezhdrama.ru.

Отметим, что в этом году в театральную программу фестиваля включены спектакли Роберта Стуруа, Льва Додина, Миндаугаса Карбаускиса, Егора Перегудова, Даниэле Финци Паск, Анту Ромера Нуньеса, Мурада Мерзуки, Орельена Бори, других режиссеров и хореографов.

IX международный Платоновский фестиваль искусств пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня 2019 года. Традиционно фестиваль проводится по нескольким направлениям — «Театр», «Музыка», «Выставки» и «Литература».

Читайте ранее в этом сюжете: Без уличного парада, но с шоу акробатов: Платоновский фестиваль в 2019 году