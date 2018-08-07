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Реконструкция Воронежского театра оперы и балета обойдется в 2 млрд рублей

Культура

Власти отказались от планов по строительству нового здания для театра

Воронеж, 7 августа 2018, 09:36 — REGNUM  Работы по реконструкции Воронежского театра оперы и балета начнутся в 2020 году. По предварительным оценкам, их стоимость составит 2 млрд рублей, сообщил руководитель регионального департамента строительной политики Олег Гречишников 6 августа.

Как сообщили «Вести-Воронеж» со ссылкой на Гречишникова, средства на реконструкцию здания власти рассчитывают получить из федерального бюджета. Работы планируется провести в течение полутора-двух лет. Помимо реконструкции собственно здания театра в планах — строительство еще одного здания, в котором разместится хозяйственный блок театра.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах по реставрации воронежского Театра оперы и балета говорилось с 2014 года.

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Врио губернатора Александр Гусев в середине июня сообщил, что власти рассматривают два варианта: либо реконструкция старого здания театра, либо строительство нового; в качестве возможной площадки строительства предлагалась Петровская набережная.

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