СКР возбудил дело о мошенничестве в «Воронежской горэлектросети»

Воронеж, , 12:22 — REGNUM Уголовное дело по статье о покушении на мошенничество должностными лицами МУП «Воронежская горэлектросеть» возбуждено следственными органами, сообщила ИА REGNUM 6 февраля старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

По предварительной версии следствия, должностные лица МУП «Воронежская горэлектросеть» изготовили фиктивные документы о выполнении фирмами-однодневками обязательств по договорам в интересах МУП «Воронежская горэлектросеть». Общая стоимость якобы оказанных услуг составила около 600 миллионов рублей. Позже эти фирмы направили иски в Арбитражный суд Воронежской области о взыскании с предприятия долгов, которые суд удовлетворил. Действия, по данным силовиков, датируются 2014−2018 годами. В СКР сообщили, что совместно с УФСБ России по Воронежской области в МУП «Воронежская горэлектросеть», в жилищах граждан, а также в офисных помещениях организаций уже проведено около 50 обысков, изъяты документы и носители.

В ведомстве подтвердили: генеральный директор АО «Воронежская горэлектросеть» в настоящее время задержан, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании Руслана Кочетова, экс-депутата и бывшего кандидата в мэры Воронежа, возглавившего МУП «Воронежтеплосеть» (осенью 2018 года предприятие акционировали) стало известно утром 6 февраля. По информации СМИ, Кочетов был задержан при попытке покинуть город — он направлялся в аэропорт. Известно также, что в рамках дела есть еще двое задержанных, являющихся депутатами гордумы Воронежа.

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