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Внеплановые учения: экс-депутат сообщила спасателям о «минировании» школы

Общество

Спасатели и полиция предупреждает о недопустимости таких экспериментов

Внеплановые учения: экс-депутат сообщила спасателям о «минировании» школы
Иллюстрация: Shkolavrn54.ru
Школа №54. Воронеж

Воронеж, 4 февраля 2019, 15:25 — REGNUM  Директор школы №54 Воронежа решила провести внеплановые учения в школе утром 31 января. Как рассказал руководитель управления по делам ГО и ЧС Воронежа Сергей Хомук на планёрке в мэрии 4 февраля, директор школы сообщила спасателям об угрозе взрыва в учебном заведении.

Звонок о минировании поступил в 11:18, а затем директор школы перезвонила и сообщила, что это «не по-настоящему», сообщили «Вести-Воронеж». На планерке прозвучала просьба со стороны спасателей и полиции провести беседу с директорами школ о недопустимости таких экспериментов.

Отметим, что директором школы №54 Воронежа является Ольга Терновых — в прошлом депутат Воронежской городской думы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 января по российским регионам прокатилась волна писем и сообщений о минировании. 31 января из-за такого сообщения сотрудники были эвакуированы из здания мэрии, сообщения поступали о минировании здания облдумы, областной больницы. Ни в одном случае информация подтверждения не получила.

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