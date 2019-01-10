Забайкалье в 2018 году стало единственным сибирским (не сибирским) регионом, в полном смысле слова прошедшим огонь, воду и «медные трубы». Летом настоящим бедствием стали лесные пожары — полыхали сотни тысяч гектаров и не было никакой возможности с ним справиться.

Губернатор.забайкальскийкрай.рф Военные учения на полигоне Цугол «Восток.2018» с участием президента РФ Владимира Путина

Вслед за этим последовал небывалый потоп, пострадавшими признаны более 15 тысяч человек. Стихия разрушила десятки мостов, более 150 километров дорог.

Не успел регион оправиться от последствий стихии, как в отставку ушла губернатор Наталья Жданова. Выручать Забайкалье отправился бывший московский чиновник — экс-замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. С его появлением начали вскрываться не решаемые годами проблемы: с финансированием, с реализацией федеральных проектов, с отоплением, здравоохранением и образованием, слабой компетенцией местной власти.

Но вряд ли кто-то мог предположить, что в Забайкалье произойдёт событие поважнее смены губернатора. Событие, которое разделит историю края на «до» и «после». 3 декабря 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа. Поэтому подводя итоги 2018 года жителей региона следовало бы поздравлять не только с наступающим Новым годом, но и с «переездом».

Губернатор.забайкальскийкрай.рф Дни Шилкинского и Ононского районов в Чите

Даурия, или «Забайкалью нужно помогать»

Земли, которые вплоть до XVII века назвали Даурией (историко-географический регион в пределах современных Республики Бурятия, Забайкальского края и Амурской области) долгое время населяли неандертальцы. Большее количество изученных древних поселений относятся к верхнему палеолиту. 1 марта 2018 года территория, история которой насчитывает несколько десятков тысяч лет, отметила свой скромный 10-летний юбилей. Речь идёт о Забайкальском крае: он был образован с 1 марта 2008 года на основе референдума народов Агинского Бурятского автономного округа и Читинской области. Так, в России появились два новых административно-территориальных образования — Забайкальский край и автономное образование со своим суверенным статусом — Агинский Бурятский автономный округ. Поздравляя граждан с 10-летием региона, Владимир Путин, в частности, сказал:

«Забайкальский край обладает серьёзными конкурентными преимуществами, среди которых — выгодное географическое и геополитическое положение, уникальная природа и богатые запасы полезных ископаемых, наличие рекреационных ресурсов и образовательного комплекса, способного обеспечить потребности региона в квалифицированных кадрах. Этот значимый потенциал исключительно важно использовать в интересах людей, повышения качества их жизни».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Река Шилка

Говоря о необходимости создания условий для привлечения инвестиций, совершенствования социальной, транспортной и энергетической инфраструктур, он рекомендовал уделить приоритетное внимание сбережению многообразия самобытных традиций и культур проживающих здесь народов.

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Увы, но пока естественный прирост населения Забайкалья сокращается. По данным Забайкалкрайстата, в январе — ноябре 2018 года число родившихся превысило число умерших на 36 человек, тогда как в аналогичном периоде 2017 года число родившихся превышало число умерших на 1656 человека. Высок процент миграционной убыли населения. В январе — октябре 2018 года за счет межрегиональной миграции население края сократилось на 5710 человек. Наибольшее количество жителей края выбыли на постоянное место жительства в Бурятию (13,8%), Иркутскую область (12,5%), Краснодарский край (6,1%), Новосибирскую область (5,4%), Санкт-Петербург и Московскую область (по 4,5%).

Жительница Забайкальского края в национальном костюме

В апреле 2018 года замминистра труда и социальной защиты населения региона Инна Щеглова публично призналась, что если не предпринимать никаких мер, до 2025 года край покинут около 50 тысяч человек.

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Немного красноречивой статистики, характеризующей экономику региона. С начала 2018 года в Забайкалье снизились показатели объема производства сельскохозяйственной продукции (21 082,2 млн. рублей, или 98,9% к уровню января-ноября 2017 года). Строительная отрасль тоже «просела»: в январе — ноябре 2018 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 25 838,5 млн. рублей, 95,2% (в сопоставимых ценах) к январю-ноябрю 2017 года. В среднем на душу населения в январе — ноябре 2018 года, по предварительной оценке, приходилось почти 23 тысячи рублей денежных доходов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сретенск

В марте 2018 года перед регионом замаячила угроза введения внешнего управления: краевой минфин заявил, что у региона нет средств на повышение заработной платы (этого требовало федеральное законодательство), дефицит составлял 3,5 миллиарда рублей.

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Вероятно, все эти объективные причины повлияли на то, что на президентских выборах Забайкалье показало худшую по Сибири явку — 52,38%. Зато большинство избирателей проголосовало за Владимира Путина (71,97%), что больше, чем в 2012 году (65,69%).

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«Мы хотим жить и работать в Забайкалье, делать регион лучше. Но давайте называть вещи своими именами: проводимая центром экономическая политика способствует не развитию, а торможению и деградации регионов», — заявил генеральный директор Читинского керамического завода «Мир» Виталий Гнатышен в ходе VI Московского экономического форума, состоявшегося 3 апреля 2018 года.

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Примерно в том же ключе высказался и член Совета Федерации РФ Баир Жамсуев. О том, что у жителей Забайкалья есть основания чувствовать себя «брошенными федеральным центром» он заявлял в ходе расширенного заседания комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации в рамках Дней Забайкальского края в Совфеде (21 марта 2018 года).

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На том же мероприятии председатель Валентина Матвиенко так прямо и сказала: «Забайкалью нужно помогать».

«Нужно абсолютно точно сказать, что Забайкальский край обладает огромным потенциалом, возможностями для развития. Но как-то так складывалась ситуация в последние годы, что накопилось много проблем», — пояснила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье. Вид на Стеренск и реку Шилка

Позднее она лично посетила Читу, раскритиковала местные власти за неряшливость в благоустройстве и пообещала разобраться с поджогами и вырубкой лесов в Забайкалье.

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Скандалы

На фоне такого плачевного состояния дел местные чиновники, судя по деятельности правоохранителей, «пошли в разнос», погрязнув в коррупции. 10 февраля 2018 года задержали теперь уже бывшего министра сельского хозяйства края Михаила Кузьминова и его заместителя Ирину Малакшину. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, а также в препятствовании осуществлению предпринимательской деятельности. На следующий день после этого в здании профильного министерства провели обыски.

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В апреле 2018 года выяснилось, что всего через полгода после своего скоропостижного увольнения бывший глава комитета ЖКХ администрации Читы Андрей Галиморданов попал под следствие: его подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

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О том, что бывшим руководителям государственного казенного учреждения «Служба единого заказчика» Забайкальского края может быть назначено наказание свыше 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 млн рублей, СКР известил в конце мая 2018 года. По данным следствия, работы по консервации здания церкви в селе Калинино Нерчинского района Забайкалья, а также строительство жилья семьям, пострадавшим от пожаров в 2015 году, и некоторых других объектов осуществлялись подрядчиками после оплаты внушительных взяток чиновникам.

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В начале июля краевая прокуратура обнародовала информацию о том, что в Забайкалье выявлены многочисленные нарушения законодательства о госзакупках: только в первом полугодии 2018 года к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 97 должностных лиц, возбуждено одно уголовное дело, а общее число нарушений перевалило за 700.

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В сентябре 2018 года уголовное дело по статье «Халатность» было возбуждено в отношении председателя комитета городского хозяйства, заместителя главы администрации Читы Сергея Скурыдина.

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Когда техничка — медсестра

Хроническая нехватка бюджетных средств и квалифицированных кадров сказалась на деятельности почти всех значимых сфер Забайкалья. Но наиболее заметно она проявилась в здравоохранении. Только за последние пять лет в крае сокращено более 1600 коек и более 15 участковых больниц.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Приёмный покой в одной из сельских больниц

Особенно остро проблема с доступностью медицины коснулась шести районов Забайкальского края: Могочинского, Чернышевского, Хилокского, Борзинского, Газимуро-Заводского и Александрово-Заводского. В деревнях не хватает педиатров, терапевтов, гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, кардиологов, неврологов.

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Дошло до того, что главврач одной из районных больниц (Дульгинский район) распорядился, чтобы уборщица работала медсестрой (ставила уколы и делала перевязки), пока медик пребывала в отпуске.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больничный коридор

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Также известно, что фельдшеры в посёлке Дровяная (Улётовский район) ушли работать в магазины, поскольку там зарплата больше и устаёшь меньше. К ноябрю 2018 года уровень оказания скорой неотложной помощи в посёлке Калангуй (Оловяннинский район) дошёл до того, что вызовы скорой помощи в местной больнице стали принимать сторож и санитарка.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

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Испытание огнём

Доподлинно неизвестно, какой фактор сыграл большую роль — слабое финансирование или головотяпство чиновников, — но факт остаётся фактом: испытания лесными пожарами в 2018 году Забайкалье не прошло.

Огненное бедствие пришло в регион уже в середине апреля. По состоянию на 10 апреля площадь лесных пожаров в крае за сутки увеличилась в два раза — с 446 гектаров до 1,1 тысячи гектаров. Причём, помимо природных причин лесных возгораний, в регионе регистрировались умышленные поджоги.

Сретенские сопки после пожара. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

К примеру, виновником пожара, случившегося 8 апреля возле села Верх-Талача Карымского района, стал чёрный лесоруб. Задержавшим его сотрудникам полиции он признался, что устроил лесной пожар с целью получения деляны для сбора горельника.

О том, что регион фактически не готов к пожароопасному сезону, что техника сильно изношена, нет запчастей к ней и нет средств для их приобретения, неоднократно предупреждала прокуратура. Из-за постоянных задержек зарплаты работникам КГСАУ «Забайкаллесхоз» существовала серьёзная нехватка людских ресурсов.

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В конце марта 2018 года прокуратура Карымского района выявила нарушение в работе этого предприятия. Его работники бесконтрольно проводили отжиги вблизи населённых пунктов, а в отсутствие средств пожаротушения они готовились тушить возгорания вениками.

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В итоге только за лето 2018 года в крае выгорело несколько десятков тысяч гектаров. Лесные угодья решено было не спасать из-за «экономической нецелесообразности».

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Испытание водой

Если в первом полугодии 2018 года прокуратура ужасалась состоянием дорог Забайкалья, то в начале июля их и совсем местами не стало: в ночь на 7 июля после месяца проливных дождей реки вышли из берегов и началось мощнейшее наводнение. В первые же сутки поток воды смыл шесть мостов в Шилке и подтопил 560 домов.

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Но несмотря на масштабные разрушения (паводок разрушил более 50 мостов и более 100 километров дорог) и тысячи пострадавших, власти региона лишь 9 июля 2018 года вели режим ЧС. Это произошло, когда большая вода почти вплотную подошла к столице региона — Чите.

Тонущее Забайкалье. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Между тем с 9 на 10 июля многие жители столичного города и десятков посёлков пережили одну из самых страшных ночей: вода в считанные часы поднялась до уровня окон частных домов, и сотни ничего не знавших о бедствии людей были вынуждены спасаться сами, а потом в пунктах временного пребывания ещё и просить: «Помыться бы нам».

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Увы, власть довольно цинично отнеслась к бедствию. Пока люди кричали «караул!» и ждали помощи в затопленных домах, руководитель администрации Читы Олег Кузнецов и глава города Анатолий Михалёв, по неофициальной информации, догуливали отпуска.

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Но и появившись на четвёртый день после наводнения на работе, глава города озаботился «шкурным» вопросом — отсыпкой земли на дороге, ведущей к собственной даче.

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На этом фоне полнейшим абсурдом выглядели заявления руководства МЧС о том, что «наезды на власть должны быть наказаны».

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Мытарства с наводнением в регионе продолжались не один месяц, а проблемы с выплатой компенсаций пострадавшим длятся до сих пор. Что до людей государевех, которые не единожды за это время удивлялись масштабам разрушений, то им следовало бы напомнить, что в прямой взаимосвязи с последствиями наводнения находится и массовое уничтожение лесов в верховьях Читинки и питающих её речек, а также — тысячи гектаров сгоревшего леса, которые власти не потушили из-за экономической нецелесообразности.

Затопленные улицы Забайкалья. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

«Простите меня» и медные трубы

Всё произошедшее самым генеративным образом сказалось на кредите доверия к региональной власти. И случившаяся 2 октября 2018 года отставка губернатора Натальи Ждановой была не такой уж неожиданной. И дело не только в том, что испытания огнём и водой не были пройдены. Объявленная в Забайкалье кадровая ротация в региональном правительстве особого эффекта не возымела, а вот итоги голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Забайкалья минусов добавили.

Экс-губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и её окружение. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

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Российский президент Владимир Путин, побывавший летом в Чите, где проводились крупнейшие военные учения, не стал проводить с госпожой Ждановой официальных встреч.

Губернатор.забайкальскийкрай.рф Военные учения на полигоне Цугол «Восток.2018» с участием президента РФ Владимира Путина

Комментируя «Заб.ру» причину возможной отставки Натальи Ждановой, политолог Игорь Линник отметил, что такая ситуация возникла по четырём причинам: нет успешности в текущей работе; летнее наводнение; проигрыш «Единой России» на сентябрьских выборах; малопрофессиональная команда губернатора, не способная адекватно реагировать на ситуационные вызовы.

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Любопытно, что объявление о своей отставке, записанное одним из местных телеканалов, Наталья Жданова завершила весьма оригинально:

«Уважаемые земляки, забайкальцы, желаю вам мира, добра и благополучия. Простите меня, и я прощаю всех, кому должна. Добрых вам дел и благих начинаний».

Спасать обезглавленный регион был послан бывший московский чиновник — экс-замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. Назначение врио губернатора Забайкальского края произошло спустя почти две недели после того, как Наталья Жданова объявила о своей добровольной отставке.

Губернатор.забайкальскийкрай.рф Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов

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«У нас редкий момент — яркий губернатор в субъекте. Это сюрприз для Забайкалья. Человек достаточно продвинутый, достаточно грамотный оказался на этой непростой должности», — отметил политолог Игорь Шинник в разговоре с ИА «Заб.Ру».

И, как показывают дальнейшие события, оказался прав. Практически с первого дня работы в новой должности новый глава Забайкалья стал вникать в дела и решать самые серьезные проблемы, связанные прежде всего с отопительным сезоном, взлетевшими ценами на бензин, восстановлением дорог, выплатами пострадавшим от паводка и увеличением бюджета края на 2019 год. А с подписанием указа о вхождении Забайкальского края и Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа в общем-то стало понятно, что федеральный центр забайкальцев не забыл и не забросил.

Губернатор.забайкальскийкрай.рф Рабочая командировка Александра Осипова в Улётовский район

«На своей встрече с президентом страны я поднимал вопрос о распространении на Забайкалье всех эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно в Дальневосточных регионах. Территории опережающего развития, свободный порт, строительство социальной инфраструктуры, бесплатное предоставление «дальневосточного гектара». Сейчас просто рад такому быстрому решению президента», — подчёркивал врио региона.

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И, судя по его активной работе, заметные улучшения в регионе начнутся раньше, чем его жители изберут нового губернатора. Но это уже события следующего года. А пока заметим — надежда на прорыв, несомненно, есть, несмотря на обоснованные опасения некоторых общественников и экологов и по «байкальскому вопросу».

Губернатор.забайкальскийкрай.рф День города Краснокаменска

С наступавшим Новым годом всех!