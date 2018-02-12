СК РФ опубликовал видео обыска здания Минсельхоза Забайкальского края

Чита, , 07:32 — REGNUM Видео с проведением обыска в здании министерства сельского хозяйства Забайкальского края опубликовал 11 февраля Следственный комитет РФ в Youtube.

Следователи вместе с полицейскими провели 11 февраля обыск в министерстве сельского хозяйства Забайкальского края в связи с задержанием руководителя министерства Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиной.

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Напомним, Кузьминов и Малакшина обвиняются в превышении должностных полномочий, а также в препятствовании осуществлению предпринимательской деятельности. При этом следователям стало известно, что министр сельского хозяйства Забайкальского края пытался срочно выехать из Читы, вследствие чего задержание было проведено на два дня раньше.

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По версии следствия, в 2016 году Кузьминов и его заместитель незаконно требовали от местных сельхозпроизводителей выполнения ряда условий, чтобы те смогли получить субсидии из федерального бюджета.

Отмечается, что от действий Кузьминова и Малакшиной пострадали порядка семи поставщиков, а сумма ущерба составила более 10,5 млн рублей.

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