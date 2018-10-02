За что губернатор Забайкалья может лишиться должности

Чита, , 11:42 — REGNUM В свете последних событий на политическом поприще и учитывая то, как Забайкалье справлялось в 2018 году со свалившимися него проблемами, возможная отставка губернатора региона Натальи Ждановой, о которой сообщают некоторые СМИ, не представляется слишком уж неожиданной.

Текущий год для политика-педагога оказался по истине роковым: неготовность к масштабным лесным пожарам и последовавшему вслед за ними небывалому наводнению, а тут ещё за грязь в центре Читы от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко «прилетело». Есть проблемы с отопительным сезоном.

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Кадровая ротация в региональном правительстве особого эффекта не возымела, а вот итоги голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Забайкалья минусов добавили.

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Дошло до того, что когда российский президент Владимир Путин прибыл в Читу, чтобы понаблюдать за ходом крупнейших военных учений, он не стал проводить с госпожой Ждановой официальных встреч.

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Хотя первые предпосылки для возможного исхода с отставкой появились ещё в 2017 году, спустя год после назначения Ждановой губернатором. На прошлогодней «прямой линии» с Владимиром Путиным обсуждалась плачевная ситуация с аварийным жильем. Оказалось, что федеральный центр свои обязательства по этой программе выполнил, а вот Забайкальские власти — нет. Глава государства тогда напомнил, что Наталья Жданова исполняет обязанности губернатора меньше года — после того, как с должности ушел предыдущий глава — Константин Ильковский. И хотя отставка его была по собственному желанию, связана она была с плохой финансовой дисциплиной, а также невыполнением обязательств региона по переселению граждан из аварийного жилья.

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Спустя год в ходе проведения аналогичной передачи, вопросы к Забайкалью возникли вновь. Теперь — за свалки:

«В городе Чита в районе Пески доходит до того, что мусорные свалки образовываются вблизи жилых домов».

Комментируя «Заб.ру» причину возможной отставки Натальи Ждановой, политолог Игорь Линник отметил, что такая ситуация возникла по четырём причинам: нет успешности в текущей работе; летнее наводнение; проигрыш «Единой России» на сентябрьских выборах; малопрофессиональная команда губернатора, не способная адекватно реагировать на ситуационные вызовы.

Любопытен и сегодняшний Натальи Ждановой по поводу слухов о её возможной отставке в прямом эфире ГТРК «Чита»:

"Вы знаете, вспоминаю события 2016 года, когда только состоялись выборы и нас собирал президент Владимир Владимирович Путин. Нас — это группу губернаторов, которые вместе со мной в то время заступили на свои должности. И общаясь с нами, он такой посыл сделал, который я для себя взяла, можно сказать, девизом: работать честно и с полной отдачей. Что я и делаю, и в этом меня никто не упрекнёт. Работаю честно и с полной отдачей и вообще действую принципу: делай, что должно, как говорил классик. И согласно этому принципу живу».

Также в интервью глава региона заявила, что у неё есть «желание работать и решать проблемы дальше», пишет «Чита.ру». Посмотрим, удастся ли?

Напомним, политолог Анатолий Савостин предрекал отставку Натали Ждановой ещё в начале декабря 2017 года. По его мнению в Забайкалье вложились тяжелая экономическая ситуация и высокий уровень протестных настроений.

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Из биографии губернатора Забайкальского края известно, что Наталья Жданова родилась 16 февраля 1964 года в Чите. Окончила Читинский государственный педагогический институт по специальности «Китайский и английский языки» (1986 год), Дальневосточную академию госслужбы по специальности «Муниципальное управление» (2002 год). Долгое время работала в читинской средней школе №4: с 1986 года — учителем китайского языка, а в 1995—2001 годах — директором этого учебного заведения, преобразованного в «Многопрофильную языковую гимназию №4». С 2001 года возглавляла комитет образования администрации Читы.

В 2008 году была назначена заместителем председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам. С марта по сентябрь 2013 года исполняла обязанности министра образования, науки и молодежной политики края. В сентябре 2013 года избрана депутатом заксобрания Забайкальского края, с 20 сентября того же года стала спикером заксобрания.

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