В Забайкалье оштрафовали главврача больницы, где уборщица лечила пациентов

село Ара-Ил, Забайкальский край, , 07:02 — REGNUM За уборщицу, которая делала перевязки и ставила пациентам уколы, ответил главврач Дульдургинской районной больницы (Забайкальский край). Как сообщает «Чита.ру» со ссылкой на решение суда, поскольку никто из пациентов в подчинённом больнице фельдшерско-акушерском пункте села Ара-Ил от действий уборщицы не пострадал, правосудие ограничилось дисциплинарным взысканием.

Главврача оштрафовали на 25 тысяч рублей за привлечение сотрудника к специальной деятельности, для которой необходима лицензия. Постановление суда не вступило в законную силу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что на время нахождения в отпуске фельдшера перевязывать пациентов и ставить им уколы стала уборщица, стало известно в сентября 2018 года от жителей села. В ходе разбирательства выяснилось, что столь нестандартное решение принято согласно распоряжению заместителя главного врача центральной районной больницы.

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