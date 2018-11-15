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В забайкальском поселке вызовы скорой принимают сторож и санитарка

Происшествия

Есть ещё другой вариант — нанимать за 3 тысячи рублей такси и везти экстренного пациента в райцентр, за 100 километров по разбитой дороге

посёлок Калангуй, Забайкальский край, 15 ноября 2018, 09:15 — REGNUM  Уровень оказания скорой неотложной помощи в поселке Калангуй Оловяннинского района Забайкальского края дошёл до того, что вызовы скорой помощи в местной больнице принимают сторож и санитарка. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает газета «Вечорка». По их словам, всё дело в том, что больницу, которая обслуживает близлежащие села Улятуй, Бурулятуй, Золотореченск, Антия, Турга, Долгокыча, Булум, готовят к закрытию.

«У нас сложилась чрезвычайная ситуация — закрывают больницу, которая от ближайшего райцентра находится на расстоянии 100 км. Очень часто не удается довести тяжелобольных до медпункта. В то время, пока скорая возит больного в район, это занимает четыре часа, вызовы и обращения по номеру «03» принимают сторож и санитарка», — поясняют жители Калангуя. Некоторые из них самостоятельно выходят из положения, нанимают такси и за три тысячи рублей везут экстренного больного до районной больницы.

По данным «Вечорки», о том, что дорога до райцентра находится в ужасном состоянии (из-за этого нередко отказываются ездить водители рейсовых автобусов), калангуйцы неоднократно писали теперь уже экс-губернатору Забайкальского края Наталье Ждановой и главе администрации района. Но до сегодняшнего дня ответа так и не получили.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратуре пришлось добиться наказания для врача Дульдургинской районной больницы, который в отсутствие фельдшера распорядился привлечь к лечению пациентов уборщицу: женщина делала перевязки и уколы, пока медик находилась в отпуске.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье оштрафовали главврача больницы, где уборщица лечила пациентов

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