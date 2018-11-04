«Это просто необходимо»: о присоединении Забайкалья к Приморью

Чита, , 17:49 — REGNUM Гава Забайкальского края Александр Осипов позитивно отнёсся к известию о присоединении региона к Дальневосточному федеральному округу. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM указ российского президента о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа, он, в частности, отметил:

«На своей встрече с президентом страны я поднимал вопрос о распространении на Забайкалье всех эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно в дальневосточных регионах. Территории опережающего развития, свободный порт, строительство социальной инфраструктуры, бесплатное предоставление дальневосточного гектара. Сейчас просто рад такому быстрому решению президента.

У наших территорий схожие проблемы, поэтому будет справедливо, что жители Забайкалья получат те же преференции и льготы. Говорил с Владимиром Владимировичем Путиным, что это просто необходимодля Забайкалья. Как первый заместитель министра Минвостокразвития, я с этими дальневосточными преференциями хорошо знаком. Руководил разработкой многих из них.

Благодаря этому решению президента забайкальцы смогут воспользоваться правом бесплатного получения земли, так называемым «Дальневосточным гектаром». Край будет получать больше федеральных субсидий на авиа перелеты. Благодаря льготам и преференциям мы сможем создавать больше хороших разнообразных рабочих мест.

Сейчас главное для Забайкалья — это эффективная работа краевых министерств нашего правительства, чтобы забайкальцы получили положительные результаты как можно быстрее».

Как уже сообщало ИА REGNUM, указ о присоединении Забайкалья и Бурятии к Приморскому федеральному округу подписал сегодня, 4 ноября, российский президент Владимир Путин.

В документе сказано, что вносятся изменения в указ президента России от 13 мая 2000 года №849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе».

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