Единороссы Забайкалья лишились большинства в региональном парламенте

Чита, , 06:31 — REGNUM Оппозиция победила на выборах в Законодательное собрание Забайкальского края. По предварительным данным, партию власти в региональном парламенте будет представлять лишь 21 депутат из 50, тогда как для большинства требовалось минимум 26 депутатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Места в законодательном собрании «Единая Россия» будет делить теперь с 14 представителями КПРФ, 10 — ЛДПР. К тому же, трое депутатов будут представлять «Справедливую Россию» и по одному — «Партию дела» и «Партию пенсионеров».

Комментируя это событие, прошедший в новый состав Заксобрания края представитель КПРФ Николай Мерзликин припомнил единороссам отмену льгот и «боязнь» Москвы.

«Вы вспомните о льготах, которых лишили людей, о позиции в отношении пенсионной реформы, о боязни вообще поднять голову и сказать, что Москва нас не видит и не слышит. Ведь этот страх ущерб наносит!» — цитирует слова коммуниста Zab.ru.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов краевого Заксобрания в Забайкалье проходили при весьма невысокой явке: за два часа до закрытия избирательных участков она так и не превысила и 20%, тогда как в 2013 году к 18:00 в выборах приняли участие 28,42% избирателей, да и за «Единую Россию» было отдано не в пример больше голосов — 43,09% против 14,15% (КПРФ).