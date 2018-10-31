Веники отменяются: Забайкалью выделяют средства на тушение лесных пожаров

Чита, , 12:16 — REGNUM Назначенный врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов взялся за решение одной из самых сложных проблем региона, к которым относится предупреждение лесных пожаров. Только за лето 2018 года в крае выгорело несколько десятков тысяч гектаров. Лесные угодья решено было не спасать из-за «экономической нецелесообразности». Но судя по официальной информации, обнародованной по итогам встречи нового главы с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иваном Валентиком, уже в следующем пожароопасном периоде ситуация может изменит вся в лучшую сторону.

«Достаточно сложно управлять ситуацией, когда лесные пожары распространяются на большие площади. Важно обнаруживать возгорания на малых площадях, не допускать их распространения. А для этого спецтехника должна быть подготовлена заранее, специалисты обучены, получая достойную заработную плату», — эти слова главы региона цитирует сайт правительства Забайкальского края.

Пл данным, которые цитируетЗаб.ру, на 2018 год Забайкальскому краю выделен почти миллиард рублей на тушение лесных пожаров и планируется дополнительная субсидия.

«В этом году финансирование было увеличено на 84%, в общей сложности было выделено 995 млн рублей. Решается вопрос о выделении еще 67 млн рублей», — пообещал Иван Валентик.

Напомним, до июля 2018 года, когда в Забайкалье началось наводнение, настоящим бедствием для его жителей стали лесные пожары. Тысячи гектаров лесных площадей выгорело потому, что власти сочли экономически нецелесообразным бороться с огнём в отдалённой местности.

Кроме того, прокуратура Забайкальского края не раз высказывала обеспокоенность тем обстоятельством, что даже в пределах утверждённой штатной численности Читинская авиабаза и «Забайкаллесхоз» укомплектованы кадрами на 50% и 90% соответственно. К тому же половина и более всей техники «Забайкаллесхоза» и «Забайкалпожспаса» уже четвёртый год имеет износ от 60% до 100%.

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В конце марта 2018 года прокуратура Карымского района выявила нарушение в работе «Забайкаллесхоза».

"Ведомство бесконтрольно проводило отжиги вблизи населённых пунктов. При этом у работников Забайкаллесхоза не было средств пожаротушения, они готовились тушить возгорания вениками», — отмечалось на сайте extra.zab.ru.

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