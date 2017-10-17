Лязат Шибутова, , 20:49 — REGNUM

Минувшая неделя запомнится резким ухудшением казахстанско-киргизских взаимоотношений. На границе двух стран возникли большие автомобильные пробки, и киргизская сторона обвинила Казахстан в перекрытии границы, а предприниматели обратились к правительствам двух стран с просьбой не смешивать политику и экономику. Казахстанские пограничники опровергли все обвинения — по их утверждению, количество лиц, пересекающих границу на данном участке казахстанской границы, не уменьшилось, а определенное увеличение времени прохождения границы связано с проведением плановой пограничной операции. Ведомство практически сразу отчиталось и о количестве нарушителей миграционного законодательства среди граждан соседней Киргизии.

Центральная избирательная комиссия Казахстана отказалась от наблюдения за выборами президента Киргизии, однако направила 46 наблюдателей в рамках исполнения международных обязательств.

Кроме того, прошла пикировка на уровне правительств двух стран. Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков написал на своей странице в социальной сети Facebook, что провел переговоры с президентом Казахстана по текущей ситуации на государственной границе, и, по его словам, Нурсултан Назарбаев дал поручение правительству Казахстана «снять все образовавшиеся вопросы на границе».

На это резко отреагировало казахстанское правительство, официально выразив недоумение распространением недостоверной информации и сообщив, что никаких переговоров не было.

«Имел место краткий подход г-на С. Исакова к главе нашего государства, что подтверждается фотографией, размещенной на его персональной странице в Facebook… информация о том, что президент Казахстана «дал поручение правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе», не соответствует действительности. На самом деле правительству было поручено провести межправительственную консультацию по данному вопросу», — уточняет пресс-служба казахстанского правительства.

Президент Киргизии тем временем продолжил свои антиказахстанские выступления и в одном из них заявил, что «народ с трехтысячелетней историей никогда не испугается трехдневной блокады и никогда ни за деньги, ни под давлением и угрозами не изберет зарубежных «шестерок», а в другом пригрозил собрать внеочередное заседание глав Евразийского экономического союза в связи со сложившейся ситуацией.

Из других крупных событий можно отметить арест, наложенный на акции общей стоимостью 5,2 млрд долларов США в голландской компании KMG Kashagan B.V. Компания владеет долей в 16,88% в Северо-Каспийском консорциуме, разрабатывающем месторождение Кашаган на шельфе Каспия. Сообщается, что это решение окружного суда Амстердама, и что суд Амстердама также разрешил наложить арест и на средства Национального фонда Казахстана, переданные в управление голландскому филиалу американского банка BNY Mellon, и на казахстанскую недвижимость на территории Нидерландов, а в Швеции судебными исполнителями арестованы акции правительства Казахстана в 33 шведских компаниях стоимостью около 100 миллионов долларов и денежные средства, необходимые для уплаты налога на дивиденды с этих акций.

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Напомним, акционеры компании Tristan Oil Анатол Стати и его сын Габриэл, а также компании Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd обвинили Казахстан в захвате бизнеса по разведке и добыче газа, а также в том, что в 2008 году он «инициировал ряд проверок, результатом которых стали ложные обвинения в незаконной деятельности в отношении истцов и их казахстанских компаний, включая уголовное преследование в отношении генерального менеджера «Казполмунай» и уголовное обвинение против трех руководителей «Казполмунай» и «Толкиннефтегаз». Мнения по данному вопросу в различных судах разделились, и если Стокгольмская торговая палата поддержала доводы компании, то Высокий суд Лондона принял сторону Казахстана.

Еще одной важной темой, поднятой на этой неделе, стал вопрос иностранного консалтинга. Его в последнее время всё чаще поднимают казахстанские эксперты, которые считают, что Казахстан стал своеобразным «полем для чёса» для большинства иностранных консалтинговых структур. В процессе принятия тех или иных программных документов, а также во множестве сфер государственного управления в Казахстане постоянно опираются на иностранных консультантов. При этом, во-первых, иностранные эксперты не всегда владеют ситуацией в Казахстане, и местами их рекомендации не соответствуют казахстанским реалиям; во-вторых, бывает и так, что для решения поставленных задач они нанимают в качестве субподрядчиков местных казахстанских экспертов. В итоге Казахстан в любом случае оказывается в проигрыше, так как тратит на внешние консультации большие объемы средств, которые могли бы пойти на развитие своего собственного экспертного сообщества. Под вопросом в этом случае соблюдение национальных интересов, есть и определенные репутационные риски.

На неделе был вынесен приговор в отношении казахстанского бизнесмена Муратхана Токмади. Он обвинялся в совершении преступлений по статьям «Вымогательство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» и был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Напомним, имя Муратхана Токмади связывают с гибелью Ержана Татишева (банкир, председатель правления АО «Банк ТуранАлем», позднее «БТА», погибший в 2004 году на охоте, по официальной версии — в результате неосторожного обращения с оружием — ИА REGNUM ). Некоторые эксперты полагают, что таким образом власти Казахстана пытаются найти новый повод для экстрадиции беглого казахстанского олигарха Мухтара Аблязова, который сразу после гибели Татишева стал новым председателем совета директоров «Банка ТуранАлем», что стало причиной появления слухов о том, что имело место заказное убийство.

Президент

Нурсултан Назарбаев на неделе встретился в Сочи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. После беседы тет-а-тет главы государств вместе отправились на встречу с бизнесменами из Германии. Примечательно, что переговоры с немецкими бизнесменами были запланированы у Владимира Путина, но на встречу он пришел вместе с Назарбаевым. Некоторые эксперты полагают, что таким образом Путин продемонстрировал симпатии России в вопросе казахстанско-киргизстанского противостояния. Главы Киргизии в Сочи не было.

Президент Казахстана также принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и заседании Совета глав государств СНГ.

Также на этой неделе Назарбаеву был представлен еще один вариант алфавита, однако и этот набор букв общественности не понравился. Как сообщало ИА REGNUM, ранее против самого процесса перехода на латиницу открыто выступил активист националистического движения писатель Мухтар Шаханов.

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Еще на этой неделе Нурсултан Назарбаев внес в Мажилис (нижняя палата) парламента проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности».

Правительство

Казахстанское правительство на этой неделе тоже оказалось вовлечено в конфликт с Киргизией. ИА REGNUM писало ранее, что в начале рабочей недели премьер-министр Казахстана, перечислив достижения Казахстана, опроверг ряд скандальных заявлений Алмазбека Атамбаева. Кроме того, он озвучил объем казахстанских инвестиций в экономику Киргизии и не забыл упомянуть о материальной помощи от Казахстана в размере 100 млн долларов США.

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Вместе с тем он намекнул на возможную нечистоплотность властей Киргизии, рассказав о проблемах, связанных с реэкспортом. Также было сделано заявление с опровержением ряда высказываний премьер-министра Киргизии. Не остались в стороне и отдельные министерства. На поднятый Атамбаевым вопрос о размерах пенсий в Казахстане отреагировало министерство труда и социальной защиты, а министерство по инвестициям и развитию Казахстана сообщило об учащении нарушений транспортного законодательства Казахстана киргизскими перевозчиками.

10 октября премьер-министр Бакытжан Сагинтаев раскритиковал глав администраций Карагандинской области и Астаны за проблемы, возникшие во время начала отопительного сезона. А из-за кризиса на рынке горюче-смазочных материалов заявил о намерении объявить выговор министру энергетики Канату Бозумбаеву и отправил в отставку вице-министра энергетики Асета Магауова. Также он поручил уволить вице-президента АО «НК «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева и объявить выговор главе КМГ Сауату Мынбаеву. Выговор главе министерства энергетики был объявлен президентом 11 октября на основании представления премьер-министра Казахстана.

Первой темой заседания правительства на этой неделе стала реализация госпрограммы развития здравоохранения «Денсаулық» (Здоровье) на 2016—2019 годы. Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал, что за 7 месяцев 2017 года общая смертность в стране снизилась на 2%, и индикатор составил 7,38. Наиболее высокие показатели в Северо-Казахстанской (12,18), Кустанайской (10,7), Восточно-Казахстанской (10,52), Акмолинской (10,26), Карагандинской (10), Павлодарской (9,92) и Западно-Казахстанской (8,39) областях. При этом младенческая смертность снизилась на 9,3%, смертность от туберкулеза — на 19,4%, смертность от несчастных случаев, отравлений и травм — на 9,1%, а смертность от злокачественных образований — на 4,9%. Вместе с тем на 2,2% выросла смертность от болезней системы кровообращения, и на 4,5% выросла материнская смертность. По материнской смертности индикатор по стране составил 11,5, однако в ряде регионов Казахстана идет почти двукратное превышение: в Павлодарской области — 28,2, а в Северо-Казахстанской — 24,6.

На тему «Модернизация в сфере социальной помощи и занятости населения» на заседании правительства выступила министр труда и социальной защиты населения Тамар Дуйсенова, а по комплексному плану формирования продовольственного пояса Астаны отчитался первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов.

Также был рассмотрен вопрос подготовки и переподготовки специалистов в цифровой экономике, где министр образования и науки Ерлан Сагадиев заявил о необходимости открыть в Астане большой IT-вуз, желательно в партнерстве с «большим иностранным вузом».

Силовики

На неделе стало известно, что задержан Рустембек Дутбаев, младший брат бывшего главы Комитета национальной безопасности Казахстана Нартая Дутбаева. Дело ведет Комитет национальной безопасности, однако в чём именно обвиняется подозреваемый, пока не сообщается. Напомним, на прошлой неделе супруга Нартая Дутбаева Халида Бичурина обратилась к президенту Казахстана с просьбой разобраться в деле ее мужа. По ее утверждению, сотрудники КНБ принудили Нартая Дутбаева оговорить себя для защиты членов своей семьи, в том числе брата.

МВД Казахстана сообщает о встрече министра внутренних дел Калмуханбета Касымова с исполнительным директором фонда «Хартия за права человека», членом Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел Жемис Турмагамбетовой, а также с заместителем руководителя проекта Европейского Союза «Совершенствование системы уголовного правосудия в Казахстане» Беном Зенгерингом и его национальным координатором Сауле Мектепбаевой. Сообщается, что участники встречи обсудили вопросы взаимодействия в рамках проекта Европейского Союза «Совершенствование системы уголовного правосудия в Казахстане».

Генеральная прокуратура провела заседание координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, на котором были обсуждены меры по дальнейшей оптимизации и цифровизации уголовного и административного процессов. Сообщается, что ведомство начало работу по оптимизации уголовного процесса, которая нацелена на упрощение процедур, сокращение сроков, исключение бюрократизма, внедрение IT-технологий, а также на то, чтобы сделать процесс экономичным. В рамках пилотного проекта приняты следующие меры: отказ от излишних согласований и ненужных визирований, так как дело от регистрации до суда проходило через 15—20 должностных лиц; сокращение согласования в полиции с 12 до пяти человек и в прокуратуре — с шести до одного человека; расширены полномочия дежурного прокурора, который теперь находится в здании полиции, изучает дела, направляет их в суд, проверяет законность доставления, а также принимает граждан и разъясняет им законы; сокращены сроки изучения прокурором до 2—3 часов; повышена защищенность граждан путем внедрения современных технологий: созданы кабинеты для допросов нового формата с прозрачными стенами, проводится видеофиксация процесса допроса.

«На сегодня в рамках пилотного проекта с направлением в суд окончено более 8,3 тыс. дел, из них 28% расследовались от 1 до 3 суток, 43% — до 10 суток. Как следствие, жалобы в прокуратуру на действия и решения полиции сократились на 24% (с 34 тыс. до 26 тыс.), а на незаконные методы ведения следствия на 44% (с 3 351 до 1 484)», — сообщает ведомство.

Национальное бюро по противодействию коррупции провело целую серию арестов. В числе задержанных — руководитель Управления экономики, бюджетного планирования и бухгалтерского учёта Комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства Марат Мырзатаев, руководитель РГУ «Атырауское отделенческое управление по охране общественного здоровья на транспорте» Игорь Шин, аким Атбасарского района Акмолинской области Андрей Никишов и начальник ОВД Атбасарского района подполковника полиции Шамсиддин Тубеков. Кроме того, ведомство через средства массовой информации опубликовало уведомление о вызове на допрос бывшего акима города Алма-Аты и Восточно-Казахстанской области Виктора Храпунова и его супруги Лейлы, Ильясова А.К. и других лиц, проходящих по уголовному делу.

Счетный комитет на неделе подвел итоги государственного аудита использования средств республиканского бюджета, выделенных Карагандинской области, ознакомиться с которыми можно по ссылке.

Глава министерства обороны Сакен Жасузаков принял участие в работе заседания Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств в городе Душанбе. На мероприятии были обсуждены вопросы использования различных систем связи, создания Международной ассоциации Армейских игр, сотрудничества в области инженерного обеспечения вооруженных сил стран СНГ до 2020 года, подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Были намечены совместные мероприятия объединенной системы ПВО государств Содружества в 2018 году и подписаны документы, касающиеся проведения ряда учений в рамках СНГ, а также план работы Совета министров обороны на 2018 год.

Парламент

На заседании Сената (верхняя палата) Гульмира Жусупбекова и Аскаржан Кенжегарин были избраны на должность судей Верховного Суда — их кандидатуры были представлены палате президентом Казахстана.

Ратифицирован ряд документов: протокол о внесении изменений и дополнений в казахстанско-узбекское межправительственное соглашение о международном автомобильном сообщении, казахстанско-норвежское межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках, договор о торговле оружием. Также сенаторы приняли поправки в закон «О членстве Республики Казахстан в Международном валютном фонде, Международном банке реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, Международной ассоциации развития, Многостороннем агентстве гарантии инвестиций, Международном центре по урегулированию инвестиционных споров, Европейском банке реконструкции и развития, Азиатском банке развития, Исламском банке развития». Депутатских запросов от сенаторов пять, из которых наиболее интересным является запрос Серика Джаксыбекова о необходимости проведения работы по вступлению страны в Международный союз по охране новых сортов растений и присоединению к Международной конвенции по охране новых сортов растений.

Мажилис (нижняя палата) на своем пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки, касающиеся обеспечения жильем военнослужащих, а также ратификационный законопроект по письму-соглашению между Казахстаном и Азиатским банком развития — в нем вносятся поправки к соглашению о займе на реконструкцию автодороги в Мангистауской области.

«Предусматривается включение дополнительного участка дороги «Жетыбай — Жанаозен», протяженностью 73 км. Реконструкция автомобильной дороги «Жетыбай — Жанаозен — Фетисово — граница Туркмении» обеспечит возможность выхода к Российской Федерации, Туркмении и будет способствовать повышению транзитного потенциала страны», — сообщает пресс-служба Мажилиса.

В вопросе депутатских запросов Мажилис вновь активнее Сената: депутатами их было озвучено 18. Наиболее актуальными являются:

Партии

Депутатских запросов от партии «Нур Отан» на этой неделе 11, из которых два сделаны совместно с другими фракциями. Из этих запросов можно выделить предложение по необходимости разработки нового законодательного акта в сфере жилищных отношений на основе проекта Концепции министерства по инвестициям и развитию Казахстана, а также о необходимости проведения изыскательских работ на территории бывшего военного полигона «Тайсойган», где предположительно есть запасы нефти. Кроме того, партия в очередной раз подняла вопрос обеспечения населенных пунктов качественной питьевой водой. Подобные запросы перманентно поднимаются и другими фракциями, но проблема пока еще остается нерешенной.

Среди запросов нуротановцев самым неоднозначным является запрос о защите интересов 251 этнических казахов, которые переехали в Джамбульскую область из Китая. Депутаты сообщают, что документы у этих людей оказались поддельными, и им грозит возвращение в КНР, и, по их утверждению, люди стали жертвами «посредников и взяточников». Однако, упирая на национальную принадлежность, депутаты просят министра внутренних дел взять данное дело под личный контроль.

Народные коммунисты в своих депутатских запросах подняли очень интересный вопрос — об использовании бюджетных средств, выделенных на разработку проектно-сметной документации.

«Практически во всех регионах страны выделяются средства из местных бюджетов на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертиз на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию больниц, школ, других объектов соцкультбыта. Большая часть этих проектов не финансируется. Без проектов республика не рассматривает вопрос финансирования, а при наличии их, как правило, отказывает в финансировании. Точную цифру затрат профильные министерства не называют, но, надо полагать, разговор идёт о сотнях миллионов тенге. По истечении трёх лет с момента утверждения документы устаревают, а проблемы остаются нерешёнными. «Чёрная дыра» — продукт издержек в межбюджетных отношениях, поглощает средства местных бюджетов, которые, за редким исключением, сами являются дотационными», — пишут они в своем запросе премьер-министру Казахстана.

Кроме того, Народные коммунисты просят правительство заняться упорядочением ситуации с самозанятыми гражданами, поднимают вопрос топливного кризиса и напоминают министру культуры и спорта Арыстанбеку Мухамедиулы о его прошлогоднем обещании вывести казахстанский футбол «на уровень ведущих европейских стран».

"Господин министр, очень похвально, что Вы лично уделяете внимание песенно-танцевальному направлению деятельности вашего министерства, в этой области мы преуспеваем, петь и танцевать у нас получается хорошо. Жаль, что в спорте не так позитивно обстоят дела, особенно в футболе. Провальные игры национальной сборной по футболу в отборочных матчах и стремительное падение в мировом рейтинге не стали поводом серьезного разбирательства. В нашей стране созданы все условия для футбола, футболистов и их тренеров. Не раз поднимались среди казахстанской общественности вопросы многомиллионных финансовых трат на футбольные клубы, баснословные гонорары нашим футбольным звездам, хотя по уровню игры, большее, на что они тянут — это называться «звездами дворового футбола», — пишут Народные коммунисты в своем запросе.

ДПК «Ак Жол» на неделе опроверг сообщение министерства образования о якобы выдвинутом от фракции предложении по отмене ЕНТ для платных отделений вузов.

«Ни о каких «платных отделениях вузов» речи не идёт. Более того: мы прямо указали, что зарубежные вузы предоставляют нашим выпускникам бесплатные гранты на обучение без всяких ЕНТ. И в таких условиях реальной альтернативной «утечке мозгов» может быть только аналогичная возможность в своей стране. Поэтому мы предлагаем выделить часть образовательных грантов для их распределения не через ЕНТ, а через вступительные экзамены, по выбору самих абитуриентов. Кроме того, мы предложили полностью освободить от тестирования на гранты выпускников колледжей, желающих продолжить обучение в вузах. Считаем, что министерство образования должно стимулировать получение среднего технического образования, в том числе и таким образом», — пишет пресс-служба партии, предварительно перечислив предложения, которые на самом деле были в тексте запроса.

Также «Ак Жол» провел совместно с Союзом профессиональных управляющих в процедурах банкротства «Жетысу» заседание круглого стола, на котором были обсуждены вопросы несостоятельности и банкротства физических и юридических лиц. На мероприятии был презентован подготовленный министерством финансов законопроект «О восстановлении платежеспособности граждан РК» и обсуждены имеющиеся в нем пробелы.

Депутатских запросов от фракции «Ак Жол» на этой неделе три, из которых можно выделить предложение по проведению налоговой амнистии в отношении начисленных, но не взысканных санкций, наложенных на добросовестные предприятия из числа контрпартнеров лжепредприятий в рамках принципа сторнирования. Также акжоловцы в очередной раз предложили рассмотреть «вопрос введения уголовной ответственности для лиц, выполняющих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в субъектах квазигосударственного сектора за коррупционные правонарушения, аналогично должностным лицам государственных органов».

Гражданское общество

Были опубликованы результаты общественного опроса по вопросу внедрения обязательного социального медицинского страхования, проведенного в 2016—2017 годах. Общие итоги — 48% граждан являются сторонниками реформы, а 36% — противниками.

«Среди казахстанцев, чей доход составляет менее 20 тыс. [тенге] (примерно 3,4 тыс. руб. — прим. ИА REGNUM ) на члена семьи в месяц, 56% не поддерживают внедрение ОСМС. По мере повышения уровня дохода растет и поддержка обязательного медицинского страхования. Так, в группе с доходом выше 55 тыс. [тенге] (примерно 9,45 тыс. руб. — прим. ИА REGNUM ) более 60% выразились в поддержку системы. Заметны различия в оценках между представителями разных социально-профессиональных групп. Наиболее лояльной категорией к реформе можно назвать работников бюджетного сектора и госслужащих, где доля сторонников ОСМС достигает 58%. Наименьший уровень поддержки зафиксирован среди безработных (50%) и работников частного сектора (41%). Обращает внимание, что самый высокий показатель безразличия к нововведению проявляют самозанятые («мне все равно» — 17%)», — пишет эксперт Института мировой экономики и политики Серик Бейсембаев.

Председатель комиссии по инвестициям, государственно-частного партнерства и ЖКХ Общественного совета Алма-Аты Асхат Асылбеков заявил о задолженности горожан за коммунальные услуги в три млрд тенге (0,52 млрд руб. — прим. ИА REGNUM ), и по его утверждению, часть этих долгов накручена компаниями, предоставляющими коммунальные услуги.

«Мы сейчас собираем данные о подобных случаях и будем обращаться в прокуратуру. То, что поголовно у всех идет накрутка, это вопрос уголовный. Там, где люди отстояли, их убирают, а другие платят», — говорит он.

Несколько отличается линия поведения у Общественных советов центральных исполнительных органов, оказывающих полную поддержку любой деятельности своего «подшефного» органа. Здесь показательным является заседание Общественного совета министерства внутренних дел, где обсуждались актуальные вопросы по деятельности службы пробации в Казахстане и борьбы с коррупцией в уголовно-исполнительной системе. Сообщается, что с докладом выступил председатель КУИС Азамат Базылбеков, и члены Общественного совета «положительно оценили деятельности КУИС».

Уголовно-исполнительная система всё чаще становится объектом критики, и ее проблемы частенько поднимаются той же Генеральной прокуратурой Казахстана. И здесь достаточно странным явлением является вот эта «полная поддержка». Упоминается, что некоторые рекомендации всё-таки были даны, но репутацию «подконтрольных советов» сможет исправить только публикация всех этих рекомендаций.

Протестная активность

Адвокаты Атырауской области на этой неделе хотели провести митинг, но власти им отказали, предоставив лишь площадку для брифинга. Там адвокаты выразили несогласие с основными пунктами нового законопроекта «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Адвокаты намерены созвать в Астане общий съезд, однако сообщается, что «к адвокатам Западно-Казахстанской области уже наведывались сотрудники КНБ с целью получить список делегатов съезда».

"Благодаря Facebook и интернету авторитет адвокатуры поднялся. Народ видит, что есть адвокаты грамотные, могут отстоять позицию. Раньше было мнение, что все адвокаты — это посредники между клиентами и судьями, прокурорами. Но мы доказали, что есть честные адвокаты, что адвокаты многие могут добиваться. И народ поверил, и авторитет адвокатуры поднялся. Мы открыто можем говорить обо всех судебных ошибках, об ошибках следствия, а это не нравится им, и они решили через наш закон приравнять нас с юристами и тотальный контроль установить», — полагает адвокат Гульнара Жуаспаева.

Напомним, министерство юстиции Казахстана подготовило законопроект, который вначале назывался «О юридической помощи», а затем был переименован в «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Документ сразу же вызвал негативную реакцию адвокатского сообщества, которое утверждает, что принятие этого законопроекта уничтожит адвокатуру в Казахстане. Критике подвергается множество пунктов, но особо выделяются нормы, предусматривающие возможность допроса адвокатов по делам, которые они ведут.

На этой неделе жители поселка Мартобе в Каратауском районе города Чимкента выступили против загрязнения реки консервным заводом, сбрасывающим свои отходы без очистки прямо в реку.

В зоне критики вопросы нехватки угля и бензина и возникшие трудности с пересечением границы с Киргизией. Также вызывают недовольство противопаводковые мероприятия властей, когда вместо дноуглубления проводится возведение ненадежных ограждений в виде глиняных валов.

В негативном фокусе также решение суда об отказе председателю союза журналистов Казахстана, вице-президенту Конфедерации журналистских союзов стран СНГ и Прибалтики, президенту общественного объединения «Национальный пресс-клуб» Сейтказы Матаеву в замене лишения свободы ее ограничением.

Нормативно-правовые документы

Президент Казахстана подписал Указ о признании утратившими силу ряда ранних указов, касающихся проведения выборов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел страны, не входящих в состав сельского округа.

Также заслуживают внимания нормативно-правовые акты в публичном обсуждении:

Кроме того, опубликован ряд документов, регулирующих деятельность частных судебных исполнителей. Это требования к местонахождению и оборудованию служебного помещения, правила осуществления контроля за деятельностью и правила прохождения стажировки у частного исполнителя.

Тренды

Россия поддержала Казахстан в разворачивающемся кризисе взаимоотношений с Киргизией, что является хорошим знаком для казахстанских властных структур. Как показала неделя, скандальные заявления киргизского президента Алмазбека Атамбаева не получили особого отклика в казахстанском обществе (за исключением оппозиции, находящейся в эмиграции), и внутриполитическая ситуация Казахстана под контролем. Отчасти это итог работы правительства Казахстана, сделавшего резкие и жесткие заявления по соответствующим вопросам. Однако есть еще вопрос реакции населения Киргизии: Алмазбек Атамбаев переводит фокус с внутренних проблем на «внешнего врага», которым в данном случае стал Казахстан, и последствия такой линии поведения не только непредсказуемы, но и даже взрывоопасны. Неоднозначные заявления киргизского президента всколыхнули и традиционную заграничную оппозиционную тусовку, которая, похоже, нашла наконец союзника в борьбе с казахстанской властью.

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