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Киргизия заявила о непричастности к проблемам на границе с Казахстаном

Политика

При Министерстве экономики Киргизии создана горячая линия по вопросам на киргизско-казахской границе

Бишкек, 14 ноября 2017, 15:06 — REGNUM  Таможенная служба Киргизии заявила о непричастности к проблемам на границе с Казахстаном, сообщается 14 ноября на сайте киргизского ведомства.

По их данным, в последнее время участились случаи обращения с жалобами участников внешнеэкономической деятельности о проблемах на киргизско-казахской границе при прохождении контроля.

«Государственная таможенная служба сообщает, что в связи с присоединением Киргизии к ЕАЭС с 12 августа 2015 года на границе с Казахстаном был снят таможенный контроль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аэропортах страны таможенный контроль в отношении пассажиров из стран, входящих в ЕАЭС, также не производится.

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Кроме того, на сегодняшний день при Министерстве экономики создана горячая линия по вопросам на киргизско-казахской границе.

Напомним, с 10 октября на границе между Киргизией и Казахстаном был усилен пограничный контроль. Из-за более тщательного досмотра на пункте пропуска возникают огромные очереди из сотен большегрузных автомобилей, которые ожидают своей очереди по несколько суток.

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