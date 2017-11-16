Школьное образование в Казахстане: учителя голосуют ногами

Астана, , 11:00 — REGNUM В Караганде три сотни педагогов, вышедших на пенсию, получили предложение продолжить работу. Ставка учителя — около 50 тысяч тенге (9 тысяч рублей). Молодые специалисты из профессии уходят.

Как пояснила заведующая сектором общего и среднего образования отдела образования Караганды Наталья Головина, привлеченных пенсионеров не хватает. Учителя начальной школы работают в две смены. Недельная нагрузка вместо 18 часов составляет 30.

«Я получаю 54 тысячи тенге (9,66 тыс. руб.) за ставку. Прибавляется ещё оплата за классное руководство и ведение кружков. Такой суммы мне недостаточно, чтобы жить в городе. Нагрузка большая на весь мой день. Стимула нет. Я не собираюсь здесь задерживаться, нужно найти другую работу, чтобы как-то содержать себя. Хотя жалко, ведь педагогика мне нравится», — призналась учитель химии Еркеназ Жортарова.

Двумя месяцами ранее, в сентябре 2017 года в Алма-Атинской области разгорелся скандал: выяснилось, что в одной из сельских школ работали учителя без соответствующей подготовки. Более того, у некоторых преподавателей не было не только высшего, но и средне-специального образования. Они работали, имея на руках только школьные аттестаты. Директор школы объяснил это тем, что вынужден брать людей «с улицы», так как педагогов с образованием не устраивают предоставляемые условия.

По словам казахстанского политолога, постоянного автора ИА REGNUM Марата Шибутова, проблема с оплатой труда учителей является перманентной и имеет несколько аспектов.

«Во-первых, начнем с того, сколько получают учителя. По данным Комитета по статистике за 2015 год (за более поздний период нет данных), работники сферы образования как отрасли в целом получают 62% от средней заработной платы по стране.

Работники дошкольного образования — 41%

Работники начального образования — 46%

Работники среднего образования — 60%

То есть чтобы учителя средних школ получали хотя бы среднюю по стране заработную плату, ее надо поднимать минимум в 1,5, а то и в 2,5 раза.

Во-вторых, учителя даже в рамках своей работы сейчас перерабатывают — помимо проведения уроков, в их работу входит их подготовка, проверка домашних заданий, заполнение всевозможных видов отчетности, переход на новые методики, которые сверху спускает министерство образования и науки.

В-третьих, учителя выполняют помимо своей работы массу политических обязанностей — они основная низовая опора власти, которая обеспечивает выборы и разные политические кампании. И эта работа в принципе не оплачивается.

Почему же государство постоянно вкладывает деньги в строительство школ, покупку туда оборудования, в курсы по изучения английского языка, но не в заработную плату учителей?

Дело в том, что у этих проектов есть влиятельные лоббисты — поставщики оборудования, строители, университеты, а вот сами по себе учителя не имеют своего лобби и поэтому не могут отстаивать свои интересы. Не стоит забывать и о коррупции — бюджет на строительство может иметь коррупционную составляющую, а повышение заработной платы всем учителям страны нет — чиновникам такое невыгодно.

Против учителей играет еще и их численность — их же около 300 000 человек, что не позволяет объединиться или уйти в другую отрасль. Также в сельской местности учитель — одна из самых престижных профессий, потому что такой специалист имеет постоянно оплачиваемую работу и может брать кредиты в банке.

В общем, сами учителя не могут требовать повышения заработной платы, деваться им особо некуда, а чиновникам повышать им заработную плату не выгодно — гораздо лучше потратить деньги на другие нужды».

Напомним, выступая на XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана президент Нурсултан Назарбаев отметил, что в перспективных казахстанских школах дети учатся на трех языках: казахском, русском, английском. А в марте 2016 года была утверждена Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016−2019 годы, согласно которой планируется обучение на английском таким предметам как информатика, физика, химия и биология в старшей школе (10−11 классы). Инициатива вызывала шквал критики, однако ее реализация продолжается. В сентябре 2017 года уже была внесена поправка в правила исчисления зарплаты работникам образования, согласно которой преподаватели информатики, физики, химии и биологии будут получать ежемесячную надбавку 200% к окладу. Для этого они должны иметь сертификат APTIS, IELTS или TOEFL, по уровням В1-Intermediate, B2-Upper-Intermediate или C1-C2-Advanced, а также иметь языковые компетенции, позволяющие преподавание предметов на английском языке.

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Напомним также, по итогам тестирования по Международной программе по оценке образования (PISA — проводит исследование оценки учебных достижений 15-летних обучающихся — ИА REGNUM ), в 2013 году казахстанские школьники, показали наихудшие результаты по математике, чтению и естествознанию среди постсоветских стран.

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Более того, в 2016 году был скандал с участием министерства образования Казахстана — ведомство опубликовало результаты PISA-2015, где казахстанские школьники якобы показали высокий рост читательской грамотности, однако в самом PISA-2015 Казахстан был исключен из общих итогов ввиду ошибок при проведении тестирования.

«Во многих казахских аулах русский — иностранный язык, как и английский»