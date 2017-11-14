Запасов муки в Киргизии хватит до весны

Бишкек, , 16:21 — REGNUM В 2017 году в Киргизии урожай пшеницы достиг 665 тысяч тонн. Благодаря этому запасов муки в республике должно хватить до весны 2018 года. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев, выступая на пресс-конференции.

«У нас есть уверенность, что продовольственная безопасность относительно муки, которая является одним из главных базовых продуктов, будет обеспечена», — подчеркнул чиновник.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Казахстан резко сократил поставки пшеницы в соседнюю Киргизию из-за нехватки саморазгружающихся вагонов-зерновозов. Сейчас киргизстанские покупатели получают лишь 20% — 30% от уже оплаченных заявок.

ИА REGNUM напоминает, согласно официальным данным, в 2016 году Казахстан поставил в Киргизию свыше 27 тысяч тонн муки. Это составляет лишь около 1% от общего объема экспорта казахстанской муки.

В сентябре 2017 года правительство Киргизии ввело запрет на продажу на территории республики казахстанской необогащенной муки. А с конца октября киргизская сторона запретила экспорт и использование необогащенной муки из Казахстана. Нарушителям грозит штраф в размере 50 тыс. сомов (42,3 тыс. рублей по текущему курсу).

Напомним также, что ранее киргизстанские бизнесмены неоднократно жаловались на то, что после вступления Киргизии в ЕАЭС значительно вырос импорт более дешевой казахстанской муки, и это привело к падению производства на местных мукомольных предприятиях.

Отметим также, что киргизстанские мукомолы при производстве муки зачастую смешивают импортное зерно с выращенным в Киргизии, поскольку последнее имеет очень низкий уровень клейковины. По этой же причине местная мука пользуется у киргизстанцев меньшим спросом и плохо конкурирует с произведенной в России и Казахстане.