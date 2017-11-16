Осужденного главу Союза журналистов Казахстана могут освободить досрочно

Астана, , 19:08 — REGNUM В Казахстане решается вопрос об условно досрочном освобождении осужденного председателя Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева. Сообщается, что суд уже удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако он сможет выйти на свободу, только если прокурор не внесет в течение 15 дней протест на решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает Радио Азаттык.

Слушания проходили без прямого участия самого осужденного — суд его опрашивал посредством видеоконференцсвязи. Отмечается, что защита Матаева в ходатайстве просила учесть достижение 63-летним Сейтказы Матаевым пенсионного возраста. Стоит отметить, что по казахстанскому законодательству, лица, отбывающие тюремное наказание и достигшие 63 лет, могут подать заявление на условно-досрочное освобождение при отбытии одной трети срока.

Как сообщалось ранее, Сейтказы Матаев в октябре 2016 года был приговорен к шести годам, однако весной 2017 года попал под амнистию и срок его наказания был снижен до двух лет и восьми месяцев. Еще один фактор, отмеченный в ходатайстве — состояние здоровья осужденного. Сообщается, что у него гипертоническая энцефалопатия и стенокардия.

«В период нахождения под следствием и судебного расследования пациент неоднократно получал экстренную медицинскую помощь из-за тяжелых гипертонических кризов. В настоящее время, находясь в местах лишения свободы, практически непрерывно находится в медсанчасти из-за непрекращающихся гипертонических кризов на фоне постоянной лекарственной терапии. Артериальное давление в период кризов достигает 260/110. Среднесуточное давление согласно мониторингу 157/87», — сообщается в медицинском заключении, приложенном к ходатайству защиты.

Также защита попросила освободить Матаева от дополнительного наказания в виде лишения права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распределительными и материально ответственными функциями. На прошедших слушаниях прокурор выступил против удовлетворения ходатайства Сейтказы Матаева об УДО, мотивировав это «недостаточным числом поощрений» у осуждённого, а также необходимостью произвести полное погашение суммы ущерба. Сумма составляет более 200 млн тенге (36,2 млн руб.). По данным защиты, на сегодняшний день Сейтказы Матаевым погашено порядка 10 млн тенге (1,8 млн руб.).

Напомним, Сейтказы Матаев — не только лидер председатель Союза журналистов Казахстана, но и вице-президент Конфедерации журналистских союзов стран СНГ и Прибалтики, президент общественного объединения «Национальный пресс-клуб».

14 января 2016 года против Сейтказы Матаева и его сына Асета Матаева (генеральный директор информационного агентства КазТАГ — ИА REGNUM ) были выдвинуты обвинения в хищении бюджетных средств в ходе освещения государственной информационной политики в 2011—2015 гг. 10 февраля 2016 года было возбуждено уголовное дело «о хищениях государственных средств в 2011—2013 годах». 22 февраля 2016 года Сейтказ Матаев был задержан Антикоррупционной службой и получил меру пресечения — домашний арест. В этот же день президент международного фонда защиты слова «Адил соз» Тамара Калеевасозвала экстренную пресс-конференцию в Алма-Ате, где зачитала заявление Сейтказы Матаева. Еще одно заявление Матаева получило широкий резонанс 27 сентября 2016 года, когда, выступая на судебном процессе с последним словом, он обвинил в рейдерстве ряд известных казахстанских политиков.

«Это бывший руководитель администрации президента Нурлан Нигматулин, один из руководителей Нацбюро по противодействию коррупции Талгат Татубаев, полуолигарх и полумедиа-магнат Александр Клебанов, в своё время получивший израильское гражданство. Мы не раз об этом открыто писали. С их подачи началось уголовное преследование моей семьи, с их подачи разрушено здание пресс-клуба в Алма-Ате, с их подачи парализована деятельность Союза журналистов Казахстана, с их подачи арестовано наше имущество, с их подачи мы с сыном содержимся под арестом длительное время», — заявил тогда Сейтказы Матаев.

На следующий же день спикер нижней палаты парламента Казахстана Нурлан Нигматулин опроверг обвинения в рейдерстве.

Всего по делу Матаевых было допрошено более 1000 человек, в том числе 50 главных редакторов различных изданий. Кроме того, в рамках уголовного дела были арестованы экс-руководитель Комитета по информатизации и связи Болат Берсибаев, его заместитель Бек Арпабаев и экс-руководитель комитета и главный директор по стратегическому управлению компании «Казахтелеком» Батыр Маханбетажиев. Все они заключили сделку со следствием в июне 2016 года и из категории подозреваемых перешли в свидетели.

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