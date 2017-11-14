Казахстан и ОАЭ договорились развивать военное сотрудничество

Дубай, ОАЭ, , 12:29 — REGNUM Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты намерены перевести на плановую основу перспективные направления развития военного сотрудничества, сообщает 14 ноября пресс-служба министерства обороны республики.

По данным ведомства, военная делегация Казахстана во главе с министром обороны Сакеном Жасуковым приняла участие в 15-й международной выставке «Dubai Airshow 2017» в ОАЭ. В ходе работы авиационно-космического салона казахская делегация ознакомилась с новинками и тенденциями развития военной авиации, в том числе и беспилотной.

Также в рамках выставки Жасуков встретился с министром по делам обороны ОАЭ Мухаммедом бен Ахмедом аль Бауарди. Отмечается, что стороны обсудили перспективные направления развития военного сотрудничества и подтвердили намерения об их переводе на плановую основу.

«Доверительные отношения между нашими странами … с каждым годом становятся крепче и выходят на более высокий уровень», — отметил Жасуков.

Министр обороны Казахстана уделил особое внимание боевой подготовке и участию военнослужащих ВС ОАЭ в учениях и соревнованиях, проводимых на территории республики, как в качестве участников, так и наблюдателей.

По итогам переговоров стороны определили направления развития и укрепления взаимодействия в оборонной сфере между двумя странами на ближайшую перспективу.

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