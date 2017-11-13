Потери Киргизии от конфликта с Казахстаном могут превысить 2,1 млрд рублей

Бишкек, , 14:18 — REGNUM Возникшие на киргизско-казахстанской границе проблемы с пропуском грузов могут привести к тому, что республиканский бюджет Киргизии недополучит около 2,5 млрд сомов (свыше 2,11 млрд рублей). Об этом заявил министр финансов Адылбек Касымалиев, выступая на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.

По словам чиновника, согласно изначальным прогнозам, таможенная служба в 2017 году должна была перечислить 1,8 млрд сомов (более 1,52 млрд рублей).

«Сейчас по таможне ожидается вероятность недопоступления до 500 млн сомов (более 423 млн рублей), по линии налоговой службы — около 2 млрд сомов (1,69 млрд рублей). Также есть риски и по международным финансовым организациям», — пояснил он.

Пограничная служба Киргизии отмечает, что проблема с гружеными фурами, желающими пересечь киргизско-казахстанскую границу, по-прежнему остается актуальной — пограничники и таможенники Казахстана либо вообще не пропускают, либо досматривают такой транспорт крайне медленно.

По данным ведомства, на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» в очереди стоят 270 фур, а на КПП «Чон капкан» — 158 грузовиков. При этом границу с Казахстаном проходят лишь 5 — 6 машин, перевозящих груз. Пустые фуры казахстанская сторона не проверяет и пропускает быстро.

ИА REGNUM напоминает, что согласно первоначальным прогнозам министерства экономики Киргизии, по итогам 2017 года объем доходов республиканского бюджета должен был сложиться в сумме свыше 141,26 млрд сомов (119,71 млрд рублей по текущему курсу), а расходов — свыше 162,32 млрд сомов (137,56 млрд рублей). То есть дефицит казны планировался на уровне 21,06 млрд сомов (17,85 млрд рублей) или 4,3% к ВВП.

Отметим, что пограничное противостояние Казахстана с Киргизией побудило аналитиков Международного валютного фонда пересмотреть прогнозные показатели киргизстанской экономики. По их мнению, по итогам 2017 года рост ВВП Киргизской Республики составит не 3,5%, как планировалось ранее, а только 3,2%.