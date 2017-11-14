Казахстан и Индия приступили к совместным антитеррористическим учениям

Нью-Дели, , 13:46 — REGNUM В индийском городе Баклох стартовали совместные антитеррористические учения вооруженных сил Казахстана и Индии, сообщает 14 ноября пресс-служба министерства обороны республики.

«В городе Баклох республики Индия проходит очередное двустороннее антитеррористическое учение «Прабал-Достық-2017» с участием подразделений специального назначения вооруженных сил республики Казахстан и республики Индия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения, в котором принимают участие более 50 военнослужащих двух стран, проводятся на базе подготовительного центра «НОД» в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества.

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По данным оборонного ведомства, целью учений является отработка тактики и действий подразделений при проведении антитеррористических мероприятий и ведения боевых действий в населенных пунктах, а также обнаружение, блокирование и ликвидация незаконных вооруженных формирований.

Напомним, ранее в министерстве обороны Казахстана сообщили, что Индия займется подготовкой казахского батальона «Казбирг» к миротворческим миссиям ООН.

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