Инфляция витала в воздухе

Sergey Korovkin 84 Airbus A319-111 авиакомпании «ВИМ-Авиа»

Одним из самых нашумевших поводов для обсуждения на этой неделе дала авиакомпания «ВИМ-Авиа». Ситуация с долгами, отменой и долговременными задержками десятков рейсов стала настолько критичной, что в понедельник 25 сентября авиакомпания попросила правительство РФ о господдержке. Размещенные на сайте «ВИМ-Авиа» комментарии, где утверждалось, что проблемы с расписанием временные и связаны с сезонным спадом, уже в тот же день получили опровержение реальностью. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовых задержек авиарейсов «ВИМ-Авиа» в отношении должностных лиц перевозчика по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

«Заведомо зная о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива, в том числе в аэропорту «Домодедово», не имея договоров на поставку топлива с иными поставщиками и не имея, таким образом, возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, должностные лица продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, получив за это свыше одного миллиона рублей», — сообщили в СК.

В заявлении пресс-службы «ВИМ-Авиа» указывается, что в компании «сложилась тяжёлая экономическая ситуация»: «Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах».

На следующий день, 26 сентября, Ассоциация туроператоров России заявила, что готовит обращение в адрес правительства РФ с просьбой вмешаться в ситуацию. От неплатёжеспособности компании могут пострадать до 100 000 российских туристов, подчёркивает АТОР. Для возвращения из-за рубежа отдыхающих — клиентов данного перевозчика — Федеральное агентство по туризму образовало оперативный штаб. В тот же день в Росавиации в отношении «ВИМ-Авиа» принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Максимом Соколовым

Тем временем подоспело запрошенное АТОР вмешательство властей. Владимир Путин подверг критике министра транспорта Максима Соколова и курирующего отрасль вице-премьера Аркадия Дворковича. Президент отметил весьма специфический аспект проблемы: накануне ему было доложено, что авиакомпания полностью соответствовала государственным критериям, предъявляемым к перевозчикам.

«Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если за ними ничего не видно. Что это за критерии такие?» — задал отнюдь не риторический вопрос Путин и сделал главе Минтранса объявление о неполном служебном соответствии. Позже, в пятницу, министр получил дисциплинарное взыскание.

Президент уточнил также, что независимо от того, насколько быстро и эффективно Соколов сможет справиться с ситуацией, он и премьер-министр Дмитрий Медведев подумают, «что делать с этим неполным служебным соответствием». Намёк прозрачен: кресло под министром транспорта начало угрожающе поскрипывать. Свою долю критики получил и Дворкович: президент подчеркнул, что вице-премьер недостаточно внимателен к той отрасли, за которую отвечает. Вопрос Путина «Может быть, вы перегружены слишком?» тоже не сулит ничего хорошего: каким может быть снижение нагрузки для должностного лица — примерно можно представить. Возможность снятия Дворковича с транспортной темы прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, считающий, что это — вопрос вторичный, а первоочередным видится решение конкретной поставленной задачи.

А что же руководство скандального перевозчика? Владелец компании Рашид Мурсекаев, которого СК вызвал на допрос, первоначально подозревался в спешном бегстве из России. Позже появилась противоположная информация — что он не покидал страну и его допрашивают следователи. Точно задержаны генеральный директор компании Александр Кочнев, главный бухгалтер Екатерина Пантелеева, к ключевым сотрудникам пришли следователи с обыском. По словам адвоката гендиректора Михаила Воронина, Кочнев считает выдвинутое против себя обвинение абсурдным: финансовые трудности были временными, но ситуация оставалась штатной. Остается только объяснить, какую ситуацию гендиректор считал бы критичной.

Однако по мнению официального представителя Росавиации Сергея Извольского, проблемы у «ВИМ-Авиа» начались из-за «агрессивной политики» по расширению воздушного флота путём приобретения в лизинг дальнемагистральных самолётов:

«С учётом этих больших машин /авиакомпания/ формировала своё расписание, не рассчитав своих сил и не приняв в расчёт ряда обстоятельств, которые кардинально повлияли на её деятельность», — отметил Извольский.

А вот у министра экономического развития Максима Орешкина другая версия: одной из причин кризиса «ВИМ-Авиа» является… низкая инфляция. Этот фактор в сочетании с неоправданными расчетами на прибыль и оказался роковым.

Главный минус этого подхода — даже не в становящейся под сомнение квалификации экономистов компании, а исключение ответственности руководства и перекладывание её на внешние факторы. Так что же — если бы инфляция оказалась высокой, то ситуация точно была бы совсем иной?.. И сотне тысяч человек, ставших жертвами политики руководства авиакомпании, остается пенять только на инфляцию — а, может, даже с неё и требовать спрос?

Между тем управделами президента России отправило свои самолеты для вывоза соотечественников на родину:

«Специальный летный отряд «Россия» по поручению президента России направит два борта Ту-214 в Анталью для вывоза пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа»

Ювеналий Коровин. Лука Лукич, Артемий Филиппович и Аммос Федорович

Люди и клоны: что изменят отставки губернаторов?

Начало недели также ознаменовалось волной губернаторских отставок. 25 сентября Владимир Путин уволил Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области. На следующий день ушёл в отставку глава Нижегородской области Валерий Шанцев. 27 сентября стало известно, что написали заявление «по собственному» губернатор Красноярского края Виктор Толоконский (Путин принял отставку два дня спустя, 29 сентября) и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. 28 числа свой пост покинул губернатор Ненецкого АО Игорь Кошин. Реальные отстранения от должности сопровождались слухами и домыслами, не всегда подтверждающимися. Так, губернатор Мурманской области Марина Ковтун считает слухи о своей отставке сильно преувеличенными. Повлияет ли на суммарный результат перестановка слагаемых, мы сможем увидеть очень скоро.

Тем временем внимательные граждане заметили почти близнецовую идентичность двоих из подвергшихся ротации — Дмитрия Азарова, которого Путин решил назначить временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области, и Глеба Никитина (Нижегородской). Иронизирующие пользователи заподозрили Кремль в клонировании «молодых технократов», но картину новых назначенцев немного подпортил 62-летний врио Красноярского края Александр Усс, который руководил региональным парламентом ещё с прошлого века — 19 лет. Разгоревшаяся вокруг клонирования шумиха подогрелась сообщением о том, что спикер госдумы Вячеслав Володин в ходе расширенного заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики указал в ближайших задачах повестки вопросы отношения человека и роботов. Учитывая отсутствие в России роботов отечественного происхождения, планы по клонированию губернаторов выглядят довольно перспективными.

Филипп Малявин. Девка. 1910-е

Бюджеты и доходы: всё хорошо, за исключением пустяка

Нынешнее же положение дел действительно взывает к принятию решений. Пока что кризис в промышленном производстве и в инвестициях завершается, а роста нет. Так, инвестиции в I полугодии 2017 г. выросли на 4,8%, но рост отмечался только в половине регионов. Объем промышленного производства за январь — июль увеличился на 1,9%, и рост отмечался в 73 регионах из 85. Среди регионов с более развитой промышленностью быстрее росли Астраханская, Архангельская, Ярославская, Мурманская области (на 17−26%), Ямало-Ненецкий АО (на 14%). Однако в двух крупнейших регионах — Москве и нефтедобывающем Ханты-Мансийском АО — промышленное производство сократилось соответственно на 2,4 и 1,3%.

Жилищное строительство продолжает быть проблемой, ввод жилья в эксплуатацию за первые 7 месяцев текущего года снизился на 10,4%, спад продолжается в 54 регионах страны, в некоторых достигая антирекордных показателей — как, например, в Вологодской и Тюменской областях, где ввод сократился на 40%.

Доходы бюджетов растут, и даже опережают динамику расходов, в I полугодии 2017 г. доходы консолидированных бюджетов регионов выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Однако бюджеты остаются разбалансированными почти в половине регионов.

Уровень безработицы также остается низким, но только в среднем по стране: самые низкие показатели — в крупнейших федеральных городах (1,3−1,7%), самые высокие — на Северном Кавказе и в Сибири (12%-27%). Доходы населения продолжают снижаться, динамика в целом за I полугодие остается отрицательной (-1,1%), спад сохранялся в 65 регионах. При этом россияне начали больше покупать, что и понятно: откладывать потребление непрерывно — просто опасно для здоровья.

Тем не менее, жители России проявляют впечатляющее бесстрашие перед лицом туманного будущего. По опубликованным данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян старость не пугает. Таковых 73%. Причем максимальный показатель в отношении отсутствия этого страха дают молодые люди в возрасте 18−24 лет, а также люди с образованием ниже среднего и плохим материальным положением. Вероятно, последние две категории считают, что пугать их особо уже и нечем? Даже несмотря на непрекращающиеся разговоры о повышении пенсионного возраста, способного привести к тому, что дети нынешней молодёжи будут жить вообще без пенсий. Ведь если сейчас эксперты отмечают, что повышение пенсионного возраста сэкономит бюджету 1,7 трлн рублей, то несложно посчитать, каким выгодным окажется его полная отмена. Но россияне и тут не унывают: целых 62% граждан РФ видят в старости преимущество, выражающееся в возможности общения, наличии свободного времени и жизненного опыта. А смерти боится и вовсе только 11% населения.

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Цитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише». Реж. Евгений Шерстобитов. 1964. СССР Мальчиш-Плохиш

Деньги на бочку! Бочку варенья и корзину печенья

Возвращаясь к теме доходов и бюджетов, приходится отметить, что отношение к данному вопросу в регионах тоже разное. На этой неделе отличилась Ярославская область, где депутаты не поддержали индексацию социальных выплат. Причём подчеркивается, что индексация не проводилась уже три года, но региональные власти, конечно, будут её проводить — с учётом возможностей доходов и расходов. Хорошо хоть, что проблемы с бюджетом не снижают накала гостеприимства: судя по данным с сайта Госзакупок, в Ярославской области пояса затянут — но гостей деликатесами накормят. Что уж говорить, если в Совете Федераций и то чуть было не случился «котлетный бунт»:

«Пора нам заняться главным вопросом: что у нас тут, полуфабрикаты закупаются, потом их поджаривают и нам по сверхвысокой цене продают?» — возмутилась сенатор Светлана Горячева.

Сенатора от Приморского края, которая за 2016 год (как и за 2015) отчиталась о доходе в 5,2 млн рублей, возмутила «сверхдороговизна» еды в столовой Совфеда, как и её коллегу от Республики Алтай Владимира Полетаева. Он считает, что вопрос нужно ставить жёстко, в том числе перед управделами президента. Вездесущие пользователи интернета тут же принялись приводить цены в указанном заведении общепита и буквально бичевать сенаторов, покупающих супы и салаты по 30−60 рублей, а мясо — по 150−200. В чём-то их — пользователей — можно понять, ведь, следуя логике ярославских депутатов, по доходам и расходы…

Средства пополнения бюджета, видимо, можно тоже выискивать разные. Пока Наталья Поклонская продолжает считать потраченные на фильм «Матильда» средства, проведенный ИА REGNUM опрос показал, что интерес к этому фильму огромен. Судя по полученным данным, «Матильду» увидят 24% взрослых россиян, то есть примерно 25 млн человек. Причем если бы все эти зрители пошли именно в кинотеатр и заплатили за билет в среднем по 250 рублей, фильм собрал бы более 6 млрд — сумму, в шесть раз превышающую затраты на его производство. А значит, это сделает казну ещё богаче, и можно будет снять ещё больше фильмов, приносящих огромные дивиденды. Придётся только определиться с выбором, чьи болевые точки ковырять в следующий раз. По слухам, готовящийся к юбилею Великого Октября фильм про Владимира Ленина и Инессу Арманд вполне мог бы оскорбить чувства коммунистов, но они не спешат подрывать кинотеатры, — как тут не вспомнить Высоцкого с его «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков».

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Кинематограф кинематографом, но, похоже, осталось только начать пополнять госбюджет за счёт монопольного производства и продажи алкоголя, как это предлагается в соответствующем законопроекте. Стоит лишь учесть тонкость грани, отделяющий заботу о здоровье граждан и погоню за водочным рублем, который тем длиннее, чем активнее спивается население.

Суммируя новости уходящей недели, можно заключить, что пора летнего веселья окончательно прошла. Золотая осень потребует от руководства государства и облеченных властью граждан исправить перекос, пока он не принял форму оверкиля. Или, следуя логике гендиректора печально известной авиакомпании, чтобы «штатная» ситуация не оказалась чревата чем-то экстраординарным.