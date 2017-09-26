Регионы России в I полугодии 2017 года: кризис завершается, а роста нет

Москва, , 09:12 — REGNUM Итоги I полугодия 2017 года для регионов России неоднозначны: экономика выходит из кризиса, но динамика доходов населения и потребления выглядит куда менее оптимистично. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Наталья Зубаревич, передает корреспондент ИА REGNUM.

Доходы бюджетов растут, опережая динамику расходов, но почти в половине регионов проблемы бюджетной разбалансированности сохраняются. Приоритеты политики регионов по поддержке экономики и развитию человеческого капитала стали более заметными, но позитивные тренды слабы и локализованы преимущественно в наиболее конкурентоспособных регионах.

Итоги первых 6−7 месяцев 2017 года показывают, что кризисный спад завершился не только в промышленном производстве, но и в инвестициях. Объем промышленного производства за январь — июль увеличился на 1,9%, рост отмечался в 73 регионах из 85. Среди регионов с более развитой промышленностью быстрее росли Астраханская, Архангельская, Ярославская, Мурманская области (на 17−26%), Ямало-Ненецкий АО (на 14%). Однако в двух крупнейших регионах — Москве и нефтедобывающем Ханты-Мансийском АО — промышленное производство сократилось соответственно на 2,4 и 1,3%. Их вклад в итоговую динамику промышленного производства в стране велик: на столицу приходится более 11%, а в Ханты-Мансийском АО концентрируется почти 7% промышленного производства.

Динамика промышленного производства

Устойчивого индустриального роста пока нет, это подтверждается слабой динамикой обрабатывающей промышленности (рост на 1% за январь — июль), хотя и она росла в большинстве регионов (68 из 85). Значительным ростом обрабатывающей промышленности, помимо Архангельской, Мурманской и Ярославской областей, выделялись Калужская, Московская и Иркутская области (на 13−14%). Это следствие улучшения ситуации в цветной металлургии, автопроме и ряде других отраслей. Среди регионов с развитой обрабатывающей промышленностью сильный спад отмечался в Республике Бурятия (-22%), Астраханской и Амурской областях (-17%), Забайкальском крае (-12%). Регионы Забайкалья остаются самыми проблемными в стране по динамике промышленности.

Динамика инвестиций

Инвестиции в I полугодии 2017 г. выросли на 4,8%, однако региональная картина не столь радужна — рост отмечался только в половине регионов. На динамику инвестиций сильно влияет эффект базы, поэтому нужно учитывать различия их объемов в регионах. Доля двух ведущих нефтегазодобывающих регионов — Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО — в I полугодии 2017 г. составила 15% от всех инвестиций в стране, а объем инвестиций вырос на 5−13% по сравнению с тем же периодом 2016 г. Москва получила почти 12% всех инвестиций в стране, нарастив их объем на 19%. При этом доля бюджетных инвестиций в столице (29%) более чем вдвое превышает среднюю по стране (13%), четверть всех инвестиций идет из бюджета Москвы, в том числе на развитие инфраструктуры и благоустройство.

Еще более значителен рост в Якутии (на 60%) благодаря строительству газопровода в Китай и развитию нефтегазодобычи. Лидеры по динамике инвестиций — Крым и Севастополь (в 2,9 и 1,9 раз соответственно), но суммарно на них приходится только 1,3% всех инвестиций в стране, а рост был обеспечен в основном за счет бюджетных инвестиций, доля которых максимальна (71−80%). Таким образом, позитивную динамику инвестиций обеспечили столица и главные экспортно-сырьевые регионы с явными конкурентными преимуществами, а также геополитически приоритетные регионы за счет бюджетных инвестиций. Вряд ли можно считать такой инвестиционный рост устойчивым.

Ввод жилья, рынок труда, доходы

Наиболее проблемной сферой остается жилищное строительство, ввод жилья в январе — июле 2017 г. сократился на 10,4%. Спад продолжался в 54 регионах, наиболее сильный — в Чечне (в 9 раз), Адыгее (в 2 раза), Вологодской и Тюменской областях (на 40%). В этом показателе также нужно учитывать эффект базы. Самый значительный объем жилья вводят Московская область (более 10% общего метража в стране), а также Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Татария и Башкирия, Ростовская область и Москва. Среди регионов-лидеров ввод жилья увеличился в половине из них — Санкт-Петербурге (8%), Татарии (5%), Ленинградской (4%) и Ростовской (2%) областях. В Москве в I полугодии ввод жилья сократился на 27%, притом что он падал и в 2016 г. (на 14%). Это одна из причин реализации властями столицы программы реновации, с помощью которой они пытаются поддержать столичный стройкомплекс.

Безработица

Уровень безработицы по методологии МОТ все кризисные годы остается крайне низким, а летом он снижается сезонно (5,1% в мае — июле 2017 г.). Региональные различия велики и устойчивы: максимальный уровень безработицы имеют республики Северного Кавказа и юга Сибири (12−27%) и депрессивные регионы Забайкалья (9−11%), а минимальные показатели — крупнейшие федеральные города (1,3−1,7%).

Проблемы региональных рынков труда отражает динамика неполной занятости. Во II квартале 2017 г. доля работавших неполное время снизилась до 2,8% от среднесписочной численности занятых по сравнению с 3,1% в I квартале 2017 г., сокращение произошло в большинстве регионов. Проблема неполной занятости остается более острой в Республике Крым (7,0%), г. Севастополь (5,1%), республиках Чувашия и Алтай (4,7−4,8%). Это следствие малочисленности новых рабочих мест и проблемного состояния части промышленных предприятий.

Доходы населения

Спад реальных доходов населения прекратился только в мае — июне 2017 г., динамика в целом за I полугодие остается отрицательной (-1,1%), спад сохранялся в 65 регионах. Для населения кризис еще не завершился. Однако россияне устали экономить, со II квартала 2017 г. растет оборот розничной торговли, в том числе за счет роста потребительского кредитования. В целом за январь — июль 2017 г. розничная торговля почти стабилизировалась (-0,2%), хотя спад продолжался в 48 регионах России.

Бюджеты и долги

Еще один позитивный тренд — улучшение состояния бюджетов регионов. В I полугодии 2017 г. доходы консолидированных бюджетов регионов выросли на 9% по сравнению с тем же периодом 2016 г. Быстрее всего росли поступления налогов на прибыль и на имущество (на 12%), поступления НДФЛ увеличились на 8%, трансферты выросли на 9%, так как их стали выделять более равномерно в течение года. Но региональная картина неоднородна. На Москву приходится каждый пятый рубль доходов бюджетов регионов, доходы столичного бюджета выросли на 17%, а поступления налога на прибыль — на 26%, это важнейший доходный источник.

В 15 регионах доходы бюджетов сократились, сильнее всего — в нефтегазодобывающих Сахалинской области (-29%) и Ханты-Мансийском АО (-21%) из-за резкого снижения поступлений налога на прибыль, а также в республиках Кабардино-Балкария и Якутия (-11−17%), Ленинградской, Новгородской областях и Чукотском АО (-9−10%).

Расходы бюджетов росли медленнее (на 6%), при этом диапазон региональных различий также велик. Максимальный рост расходов зафиксирован в Калининградской области (на 52%) благодаря трехкратному росту трансфертов, Республике Крым (28%), получившей почти вдвое больше трансфертов, а также республиках Калмыкия и Карачаво-Черкесия (20−23%), Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и Чукотском АО (15−16%). В 25 регионах расходы сократились, сильнее всего — в Сахалинской области, республиках Удмуртия, Кабардино-Балкария, Хакасия и Якутия (на 6−8%).

Структура расходов бюджетов регионов за I полугодие не очень показательна, поскольку основные траты приходятся на конец года, но все же можно выделить несколько тенденций, в основном обусловленных политикой московских властей.

Во-первых, регионы заметно увеличили расходы на экономику (на 9% по сравнению с I полугодием 2016 г.). В Москве рост был еще сильнее (на 17%), на столицу приходится четверть расходов бюджетов регионов по этой статье. Расходы бюджета Санкт-Петербурга на экономику росли еще быстрее — на 19%, но их объем в четыре раза уступает Москве.

Во-вторых, существенно увеличились расходы бюджетов регионов на ЖКХ (14%), и опять за счет Москвы (рост на 30%) — на столицу приходится треть расходов всех регионов. К ЖКХ относятся и московские траты на благоустройство (программа «Моя улица» и др.) — они выросли на 37%. Если взять расходы всех регионов на благоустройство, то на Москву приходится 65%. У других регионов просто нет денег на такие программы.

В-третьих, после кризисной оптимизации прошлых лет расходы бюджетов регионов на человеческий капитал в первой половине 2017 г. росли более устойчиво: на образование — на 5%, на культуру — на 11%. Динамику расходов на здравоохранение искажают статистические изменения (в большинстве регионов страховые выплаты за неработающее население были перенесены из статьи «здравоохранение» в статью «социальная политика»), формально они снизились.

Если пересчитать динамику с учетом страховых выплат, расходы на здравоохранение бюджетов и Территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС) выросли на 6%.

В-четвертых, расходы на социальную защиту населения в I полугодии 2017 г. выросли только на 2% (без учета переноса в эту статью страховых выплат за неработающее население). Динамика социальных выплат (пособия населению) нулевая, а почти в половине регионов они сократились.

Есть два объяснения: либо не требовалось повышать лояльность электората с помощью социальных выплат (в I полугодии 2017 г. не было федеральных и региональных выборов), либо региональные власти действительно начали реформировать неэффективную систему социальной защиты населения, в основном с фискальными целями.

Бюджеты стали более сбалансированными, количество регионов с дефицитом бюджета сократилось с 50 в I полугодии 2016 г. до 36 в аналогичном периоде 2017 г. Но среди них есть остропроблемные: дефицит бюджета в республиках Мордовия и Кабардино-Балкария достиг 23−24% доходов, в Магаданской области, Еврейской АО, Севастополе — 15%, в Хакасии и Якутии — 10−12%. Их власти не справились с задачей оптимизации расходов, а в Якутии это объясняется сильным спадом доходов бюджета. Суммарный профицит бюджетов регионов в I полугодии наполовину обеспечен огромным профицитом бюджета Москвы (210 млрд руб. из 437 млрд руб.). Он может исчезнуть после реализации программы реновации.

Еще одна позитивная тенденция — сокращение на 7% долга регионов и муниципалитетов с января по август 2017 г. Самая высокая задолженность сохранилась в республиках Мордовия (173% от собственных доходов бюджета) и Хакасия (129%). В структуре долга увеличилась доля сверхдешевых бюджетных кредитов (44%), что позволило сократить расходы бюджетов регионов на обслуживание долга, однако в Ивановской, Астраханской, Костромской, Нижегородской, Саратовской, Магаданской областях, республиках Мордовия, Удмуртия и Хакасия она остается высокой (5−6% всех расходов бюджетов).

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