Киев, 9 ноября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. На Украине не существует русского национального меньшинства, заявила 9 ноября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, слова которой приводит украинское издание «Европейская правда».

Иван Шилов ИА Регнум

«На Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство», — сказала она.

По её словам, на Украине есть украинцы, часть которых разговаривают на русском языке.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее европейский чиновник в Брюсселе на условиях анонимности сообщил, что Европейская комиссия (ЕК) не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком при оценке готовности Украины к вступлению в ЕС.

По его словам, в Еврокомиссии заинтересованы в завершении на Украине реформы по закреплению прав венгров, румын и болгар согласно рекомендациям Венской комиссии, которые касаются государственного языка, СМИ и образования.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам».

В октябре агентство Reuters написало, что на саммите лидеров Евросоюза, который состоится 14–15 декабря, вероятно, будет вынесено окончательное решение о членстве Украины в ЕС. Не исключено, что Киеву могут выдвинуть новые условия для вхождения в организацию.