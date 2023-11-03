* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 3 ноября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Украина продаёт оружие на Ближний Восток и в том числе представителям радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 3 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты.

Saifurahman Safi/Global Look Press

«Сейчас говорят — оружие появляется на Ближнем Востоке с Украины. Конечно, появляется, продают потому что. И талибам продают», — сказал он

Глава государства уточнил, что оттуда это вооружение распространяется по всему миру.

Как сообщало ИА Регнум, президент России 13 октября заявил, что у Москвы есть информация об утечках оружия с Украины. Глава государства добавил, что также у российской стороны есть данные о продажах вооружения на Ближний Восток, но «это не выглядит так, как будто это исходит от руководства Украины».

Заместитель председателя Собеза России Дмитрий Медведев заявил, что оружие, переданное Западом Киеву, активно применяется в Израиле. Он подчеркнул, что коррумпированные власти Украины и раньше воровали и торговали всем, что получали: газом и нефтью, продуктами, материалами.