Киев, 20 ноября, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Никаких русских нацменьшинств на Украине нет и не может быть, а их права должны быть ущемлены. Об этом 20 ноября заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если этот народ не демонстрирует уважения, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное взаимопонимание. Поэтому никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть», — сказал Стефанчук.

По его словам, принятый в декабре 2022 года закон о национальных меньшинствах не распространяется на русских.

Он добавил, что представители русского народа не могут иметь никаких привилегий на Украине.

Как ранее сообщало ИА Регнум, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила 9 ноября, что в стране не существует русского национального меньшинства. По её словам, на Украине нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство, а есть украинцы, часть из которых разговаривает на русском языке.

Ранее европейский чиновник в Брюсселе на условиях анонимности сообщил, что Еврокомиссия не будет обращать внимания на ситуацию с русским языком при оценке готовности Украины к вступлению в ЕС.