Киев, 25 ноября, 2023, 05:23 — ИА Регнум. На Украине намерены отказаться от русского жестового языка. Об этом говорится в статье Александра Хребета для издания Kyiv Independent.

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«Мы пытаемся избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намёк на русскость», — приводит автор заявление члена экспертной комиссии Украинского общества глухих Натальи Аданюк.

Журналист отметил, что проблема людей с нарушением слуха не особо волнует украинские власти. Глухонемым людям даже официальные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского не переводят на жестовый язык.

Так, замглавы общества глухих Татьяна Кривко рассказала о спорах по поводу замены русского жеста для слова «спасибо» на международный аналог. Украинцы не должны кланяться ни перед кем, поэтому от напоминающего для неё поклон знака следует избавиться.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона заявил, что права русских на Украине должны быть ущемлены. Представители русского народа не могут иметь никаких привилегий в республике, сказал он.

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко закрыли программы по изучению русского и белорусского языков, также запрещено использование в научной деятельности российских источников. По словам ректора вуза Владимира Бугрова, изучать русский язык и литературу в школах и институтах не нужно.

На Украине много лет процветает русофобия и борьба с русской культурой. Регулярно демонтируются памятники советским поэтам, писателям, политикам и воинам. В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года в стране снесли более 2,5 тыс. памятников и изменили названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.