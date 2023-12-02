Киев, 2 декабря, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в киевском СИЗО как подозреваемый в государственной измене, сообщил адвокатам, что его избили. Об этом 2 декабря проинформировал Telegram-канал политика, который ведут его юристы.

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«Дубинский требует приезда начальника Киевского следственного изолятора, а также немедленной реакции министра юстиции [Дениса] Малюськи, генерального прокурора [Андрея] Костина, главы национальной полиции [Игоря] Клименко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Дубинскому вызывали скорую, врачи зафиксировали, что у него множество гематом. Они также подозревают травму лёгкого. Экс-депутат и адвокаты ожидают приезда полицейских, чтобы те составили протокол. Адвокаты направили ходатайства об обеспечении мер защиты арестованного в различные инстанции, в том числе в минюст и генпрокуратуру.

Дубинский 1 ноября обвинил главу киевского режима в организации масштабной коррупции, позорящей Украину на весь мир. После этого ему предъявили подозрение в создании схемы нелегального вывоза за рубеж мужчин призывного возраста. 6 ноября суд отправил политика под домашний арест, а 14 ноября на основании подозрения в госизмене Дубинского отправили в СИЗО.

Президент России Владимир Путин 3 ноября заявил о беспрецедентной коррупции на Украине. Он сообщил о рассказах первых лиц украинского государства о тарифах на всё, в том числе на голос в верховном и конституционном суде.