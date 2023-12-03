Киев, 3 декабря, 2023, 13:37 — ИА Регнум. В ноябре поступления в госбюджет Украины от таможни упали на $253 млн из-за блокады фур на КПП со стороны Польши и Словакии. Об этом заявил 3 декабря бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

«Польша решила наказывать Зеленского за хамство, наглость и неблагодарность гривной. Поступления от таможни на Украине упали в ноябре на 9,2 млрд гривен ($253 млн) из-за блокады фур, а теперь к ней подключилась и Венгрия», — сообщил он в социальных сетях.

Также из-за действий Польши украинский экспорт сократился на 40%. При этом ноябрьские поступления от таможни всё равно составили 39,2 млрд гривен (более миллиарда долларов) — 81% всего плана поступлений.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября глава министерства инфраструктуры Польши Анджей Адамчик заявил, что польские власти просят Украину отменить регистрацию большегрузных автомобилей, которые возвращаются на территорию ЕС без груза. Призыв коснулся регистрации как минимум на двух пограничных пунктах. В свою очередь польские перевозчики начали протестовать из-за введения Украиной системы так называемой электронной очереди, которая ощутимо подняла время простоя автомобилей из ЕС на границе Украины и Евросоюза.

В беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко предрёк новый кризис украинско-польских отношений. По его словам, острая антиукраинская риторика Польши сопутствует предвыборной кампании с активным отстаиванием национальных интересов. Многие эксперты сходились во мнении, что после выборов отношения Варшавы и Киева потеплеют, но этого не произошло, и, по оценке Оленченко, союза, основывающегося исключительно на общих политических взглядах, странам построить уже не удастся.