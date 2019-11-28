Почему 31 декабря должно стать выходным днём
«Гражданам России необходим выходной 31 декабря. Часто люди едут на праздник к родителям, готовятся к празднику — этот день должен быть выходным для того сектора работников, где это допустимо», — считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.
В России могут сделать 31 декабря выходным предновогодним днем
В Госдуме предложили правительству РФ перенести один из выходных дней на 31 декабря. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября, это следует из внесенных в Госдуму поправок в Трудовой кодекс.
«Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни», — уверены авторы законопроекта депутаты Госдумы.
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Законопроект о выходном дне 31 декабря внесен в Госдуму
Законопроект о выходном дне 31 декабря внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.
В Роструде рассказали, как получить выходной 31 декабря
Работодатель может дать сотрудникам дополнительный выходной, издав локальный нормативный акт. При этом нужно указать, что предоставленный выходной день подлежит оплате. Также работнику могут дать один день отпуска согласно ежегодному графику или при наличии неиспользованных дней. Он может взять выходной без сохранения зарплаты, а также отгул за ранее отработанное сверхурочное время или выход на работу в выходной или праздничный день.
31 декабря может стать выходным днем в Татарии
Глава Татарии Рустам Минниханов может рассмотреть вопрос установления дополнительного выходного дня 31 декабря. Однако соответствующий запрос должен поступить от организаций или общественных объединений.
Никакого выходного 31 декабря 2019 года не будет — Песков
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков призвал «даже не дискутировать» о том, чтобы 31 декабря стало выходным днём в 2019 году, вопреки намеченному Министерством труда графику. Такое заявление Песков сделал 13 ноября.
Перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря поддерживают 84% жителей РФ
10% противников идеи переноса рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря заявили, что «31 декабря и так никто не работает, и 28 декабря мало кто будет работать».
Представитель Казанского кремля Лилия Галимова в общении с журналистами ранее отметила, что 31 декабря может стать в республике выходным днём.
Рустам Минниханов «может рассмотреть данный вопрос, если поступит соответствующий запрос», но инициатива должна идти от общественности.
Больше всего поддерживают перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря женщины (87%), чем мужчины (81%).
Подавляющее большинство работающих жителей России (84%) одобряют и поддерживают идею перенести рабочий день 31 декабря на выходной день 28 декабря (суббота). Таковы данные опроса исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.