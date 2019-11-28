Канун нового года в 2019 году выпал на вторник: 31 декабря — рабочий день. Минтруда России утвердило график, согласно которому и последняя неделя 2019 года, и первая рабочая неделя 2020 года — двухдневные. Но очень многие жители страны работать в последний день уходящего года не готовы: едут к родным, готовятся к празднику.

В Госдуму уже внесён законопроект о введении выходного дня в РФ 31 декабря.

Так будем ли мы работать в последний день декабря или нет? Плюсы, минусы, все мнения об этом — в трансляции ИА REGNUM.

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