Москва, , 14:10 — REGNUM Дополнительный выходной день — это, конечно, неплохо, но по оценкам экономистов, Россия теряет огромные средства за один день безделья работающих граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков, комментируя предложение сделать 31 декабря выходным днём.

«Российская экономика развивается крайне медленными темпами: ожидается, что в 2019 году рост ВВП может так и не превысить 1%. Кроме того, эффективность труда в стране находится на низком уровне. Это признают и в правительстве, где планируют в ближайшее время направить директивы по увеличению производительности труда в госкорпорациях.

Автоматизация труда развита слабо: по данным Международной федерации робототехники, на 10 тысяч рабочих приходится всего четыре робота. Данные цифры сопоставимы с индийскими значениями и заметно отстают от лидеров рынка, например, Южной Кореи — 710 роботов.

Если считать эффективность рабочих по объему вырабатываемого ВВП за час работы, то окажется, что соотечественники приносят порядка $26,5, тогда как в немцы — $76,5, а, например, эстонцы — $38. В таких условиях возникает вопрос — стоит ли российским гражданам отдыхать еще один день помимо 117 других дней в году (включая праздники и все выходные дни)?

Очевидно, что страна не может позволить себе терять около 300 млрд рублей за один день безделья: по оценкам экономистов из РЭУ им. Плеханова, новогодние праздники в 2019 году стоили экономике 1,32 трлн рублей. Конечно, праздники являются замечательной возможностью увеличить объем продаж для сферы услуг, которые могут сделать около 30% от годовой выручки в эти дни. Однако думать необходимо не только о них.

Безусловно, один лишь отказ от выходного дня не приведет к резкому ускорению темпов роста ВВП — для этого необходимы более серьезные причины. Тем не менее, падение потребительского спроса на фоне стагнации реальных доходов со временем полностью лишит смысла в дополнительных днях предоставленных для покупок.

31 декабря эффективность труда почти равна нулю из-за повсеместных кооперативов, на которые тратится основное рабочее время. Но даже, если его сделать выходным, то данная активность сместится на 30 или 29 декабря. Так что особого смысла в предложенных чиновниками изменений нет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предложили правительству РФ перенести один из выходных дней на 31 декабря.

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