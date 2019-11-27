Москва, , 13:44 — REGNUM Подавляющее большинство работающих жителей России (84%) одобрят и поддерживают идею перенести рабочий день 31 декабря на выходной день 28 декабря (суббота). Таковы данные опроса исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Больше всего поддерживают перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря женщины (87%), чем мужчины (81%).

10% противников инициативы завили, что «31 декабря и так никто не работает, и 28 декабря мало кто будет работать».

Опрос проведен 25—26 ноября 2019 года в 397 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 работающих граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой сделать 31 декабря выходным, перенеся рабочий день на субботу, 28 декабря, выступил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

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