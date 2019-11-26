Москва, , 14:39 — REGNUM В Госдуме предложили оставить на усмотрение граждан вопрос о выходном дне 31 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

«По результатам всестороннего анализа принятого в Томской области решения можно было бы рассмотреть возможность закрепления 31 декабря в качестве нерабочего дня, однако сохранив при этом существующее общее количество нерабочих дней», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Еще один вариант парламентарий видит в предложении правительству в обязательном порядке регулировать перенос нерабочих праздничных дней таким образом, чтобы 31-е всегда было нерабочим.

«Объективности ради, правительство и так старается идти по пути оптимизации, но в этом году два последних предпраздничных дня выпали на понедельник — вторник. Можно было сделать эти дни выходными, но сохранить баланс и, к примеру, сделать рабочими две субботы в декабре или по одной в ноябре — декабре», — рассуждает он.

Идея губернатора Томской области Сергея Жвачкина перенести рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря вызвала в обществе очередной виток дискуссий.