Москва, , 18:02 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков призвал даже не дискутировать о том, чтобы 31 декабря стало выходным днем в 2019 году, вопреки намеченному министерством труда графику. Соответствующее заявление Песков сделал сегодня, 13 ноября.

Напомним, что новогодние каникулы в 2020 году сократились на два дня по сравнению с 2019 годом. Дело в том, что в 2018 году 30 и 31 декабря были выходными днями, а сейчас это рабочие дни — понедельник и вторник. В итоге новогодние каникулы продлятся с 1 января по 8 января 2020 года.

Песков заявил, что никаких дискуссий о том, чтобы сделать 31 декабря 2019 года выходным днем не может быть и речи, так как Минтруд уже давно составил график выходных и рабочих дней, и менять его невозможно.

«Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году было принято такое решение, день рабочий. Соответственно, надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно», — сказал Песков.