Москва, , 04:30 — REGNUM Законопроект о выходном дне 31 декабря является компромиссным вариантом, позволит соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября, такие аргументы приводят авторы внесенного в Госдуму проекта закона депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

«Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни», — также уверены парламентарии.

Сейчас работники могут отдохнуть в рабочий день 31 декабря 2019 года, если работодатель даст им дополнительный выходной, указал замруководителя Роструда Иван Шкловец.

Перенос выходных дней может произойти только согласно федеральному закону или решению правительства РФ.

Подавляющее большинство работающих жителей России (84%) одобрят и поддерживают идею перенести рабочий день 31 декабря на выходной день 28 декабря (суббота). Таковы данные опроса исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.