Барнаул, , 07:14 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых полагает, что 31 декабря стоит сделать выходным днём. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу депутатов Госдумы, она пояснила:

«Гражданам России необходим выходной 31 декабря. Часто люди едут на праздник к родителям, готовятся к празднику — этот день должен быть выходным для того сектора работников, где это допустимо».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли на рассмотрение Госдумы РФ депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов. Они полагают, что данная инициатива станет компромиссным вариантом, который позволит соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.

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