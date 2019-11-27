Москва, , 09:53 — REGNUM Работники могут отдохнуть в рабочий день 31 декабря 2019 года, если работодатель даст им дополнительный выходной. Об этом сообщил замруководителя Роструда Иван Шкловец.

Последний день года в текущем году выпадает на вторник и не является выходным. Новогодние каникулы начинаются 1 января 2020 года. Перенос выходных дней может произойти только согласно федеральному закону или решению правительства РФ, однако при определённых условиях 31 декабря всё же можно отдохнуть.

Работодатель может дать сотрудникам дополнительный выходной, издав локальный нормативный акт. При этом нужно указать, что предоставленный выходной день подлежит оплате, пояснил представитель Роструда.

Также работнику могут дать один день отпуска согласно ежегодному графику или при наличии неиспользованных дней. Он может взять выходной без сохранения зарплаты, а также отгул за ранее отработанное сверхурочное время или выход на работу в выходной или праздничный день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роструде рассказали, что работник может уйти на долгие новогодние каникулы, если присоединит к ним свой ежегодный отпуск или его часть.

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