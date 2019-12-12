Опрос, в котором приняли участие 105,6 тыс. человек, говорит о том, что главная оппозиционная сила — Лейбористская партия — рискует завоевать лишь 231 мандат, получив 33,8% голосов. Однако, принимая в расчет погрешности, YouGov не исключает, что тори в действительности получат меньше половины депутатских кресел, и в итоге ни у одной из партий не будет большинства. Подобная ситуация, известная в Великобритании под названием «подвешенный парламент», грозит сохранением неопределенности по вопросу о Brexit.
Итогом выборов станет избрание 650 депутатов нижней палаты парламента. Из них 553 будут избраны в Англии, 59 в Шотландии, 40 в Уэльсе и 18 в Северной Ирландии. Партия, получившая простое большинство голосов, получит право сформировать правительство.
Подробнее: В Великобритании стартовали внеочередные выборы в парламент
Согласно опросу общественного мнения, опубликованному 11 декабря YouGov, шансы правящей Консервативной партии остаться у власти оцениваются как наиболее высокие. За тори во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном были готовы отдать голоса 42,6% опрошенных, что с учетом особенностей мажоритарной избирательной системы обеспечило бы консерваторам уверенное большинство в Палате общин с 339 мандатами.