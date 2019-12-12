В Великобритании проходят третьи за последние пять лет выборы в парламент. Новый расклад сил в палате общин должен определить дальнейшее развитие инициативы по выходу Великобритании из ЕС (т.н. «Brexit»).

Первые результаты экзитполов будут опубликованы спустя час после закрытия избирательных участков в 01:00 пятницы мск.

Эксперты предполагают, что правящая Консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном должна получить около 42% голосов, что даст ей 338 из 650 мест в палате общин. Лейбористам с их лидером Джереми Корбином эксперты обещают около 34% голосов.