Москва, , 17:04 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин направил поздравление премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с победой возглавляемой им Консервативной партии на парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Желаю Вам успехов в столь ответственной деятельности во главе правительства, а также крепкого здоровья и благополучия», — говорится в сообщении.

Путин выразил уверенность в том, что развитие конструктивного диалога и взаимодействия в ряде сфер отвечало бы интересам как населения РФ и Великобритании, так и всей Европы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в парламент. Таким образом, Борис Джонсон продолжит свою работу на посту премьер-министра.