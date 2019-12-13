Париж, , 17:43 — REGNUM После победы Консервативной партии на выборах в Британии настало время ясности по вопросам Brexit, заявил 13 декабря президент Франции Эммануэль Макрон, поздравляя Бориса Джонсона с занятием поста главы британского правительства.

По словам Макрона, победа Консервативной партии является «чистой» и это позволяет надеяться на реализацию Brexit до 31 января, как это и провозглашали лидеры партии.

«Я хочу поздравить Бориса Джонсона с чистой победой на выборах. Поэтому я считаю, что наступило время ясности и соглашение о выходе может быть ратифицировано как можно скорее, чтобы выход Британии из ЕС состоялся 31 января. Это неизменная позиция Франции, поэтому я приветствую этот момент ясности», — сказал Макрон на пресс-конференции.

При этом президент Франции подчеркнул, что надо задуматься об установлении будущих отношений Евросоюза и Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин послал Борису Джонсону поздравительную телеграмму.

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