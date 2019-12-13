Лондон, , 18:04 — REGNUM Консервативная партия под руководством премьер-министра Бориса Джонсона одержала победу на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют официальные результаты выборной гонки.

Как отмечается, в новый состав парламента войдут 365 представителей тори, тогда как лейбористы во главе с Джереми Корбином смогли набрать лишь 203 места, ухудшив этот показатель на 59 представителей по сравнению с выборами 2017 года.

Помимо двух ключевых британских партий, в новый созыв парламента вошли 48 представителей Шотландской национальной партии, 11 либерал-демократов, и ещё 23 мандата получили прочие партии и независимые кандидаты.