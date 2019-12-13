Лондон, , 01:25 — REGNUM Консервативная партия Великобритании получает большинство мест в парламенте Великобритании по итогам выборов. Об этом свидетельствуют результаты экзитполлов, сообщает агентство Reuters.

По его данным, консерваторы могут получить 368 мест в парламенте из 650. Согласно прогнозу, представители Лейбористской партии получат 191 место, Национальная партия Шотландии — 55 мест, а еще 13 мест достанутся Либеральным демократам. Официальные результаты будут объявлены через семь часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были опубликованы результаты опросов общественного мнения, согласно которым Консервативная партия Великобритании опережает на 11% лейбористов по популярности. При этом уровень поддержки консерваторов остался прежним — на уровне 44%.

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